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影／美麗的錯誤造就滿山美景 苗栗迎接四月雪到來

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府與5個鄉鎮市在4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與5個鄉鎮市在4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷。記者胡蓬生／攝影

每年4、5月間山區油桐花盛開，打造四月雪、五月雪的美景，苗栗是國內賞桐的重要地區，縣府與5個鄉鎮市在今年4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷，廣邀各地民眾到苗栗欣賞落花似雪的油桐盛景。

苗栗縣文化觀光局指出，今年縣府結合苗栗、三義、三灣、銅鑼、頭份5個鄉鎮市公所，透過桐花遊程及體驗活動等小旅行，邀民眾共下來苗栗漫步山林賞桐、賞螢、遶山花，活動詳情可上文觀局網站或追蹤「苗栗玩透透」fb專頁掌握第一手活動訊息。

文觀局長林彥甫表示，感謝客委會補助經費辦理桐花祭，今年應客委會要求，桐花祭活動將朝回歸山林、小旅行的方向辦理，因防疫等因素考量，避免往年社區才藝表演、吃喝聚餐的形式，將以伯公祈福祭典、山林古道步道健行、不插電音樂會、在地小農市集等4大主題規畫，盼發揮地方創意及文化特色，活動時間分別從4月22日至5月13日推出。

如今滿山油桐，相傳曾是「美麗的錯誤」，早年日本人為戰時潤滑油需求引進油桐樹栽種，民國40、50年代台灣的客家山林有部分改種台灣泡桐供應日本木材市場，但泡桐生長不易又有病害，商人因此看中同樣材質較輕但生長快速的油桐，混充泡桐行銷，因行情好，油桐價格飆升，也導致農民搶種油桐。

但「秘密」後來被日本人發現，從此拒絕再向台灣採購，當年搶種的油桐，也從一樹千金，變成一文不值，被棄置山林間任其蔓延，隨著時光流轉，滿山油桐從當年的錯誤又形成美麗的山景。

苗栗縣長鍾東錦回憶說，早年客家地區許多孩童都有撿油桐子回來曬、賺零用錢的經驗，但桐油有毒性，有的小孩傻乎乎的誤食，如今已沒有人撿油桐子，但滿山如雪的桐花造就了如雪的山林美景。

油桐「美麗的錯誤」說法有多種，三義鄉長呂明忠在桐花祭宣傳會中提到另一個版本，他說以前日本人會大量採購台灣的油桐製作日本壽司的便當盒，但後來驗出有毒性，使得價格一落千丈，被遺棄在山林間的油桐，反而成為地方的特色美景。

苗栗縣政府與5個鄉鎮市在4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與5個鄉鎮市在4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府與5個鄉鎮市在4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與5個鄉鎮市在4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷。記者胡蓬生／攝影

每年4、5月間山區油桐花盛開，打造四月雪、五月雪的美景。聯合報資料照片
每年4、5月間山區油桐花盛開，打造四月雪、五月雪的美景。聯合報資料照片

每年4、5月間山區油桐花盛開，打造四月雪、五月雪的美景。聯合報資料照片
每年4、5月間山區油桐花盛開，打造四月雪、五月雪的美景。聯合報資料照片

苗栗縣政府與5個鄉鎮市在4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與5個鄉鎮市在4月下旬共安排了6場桐花祭活動，上午提前為桐花祭行銷。記者胡蓬生／攝影

桐花祭 日本

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