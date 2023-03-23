土地掠奪藝術展 桃園農地守護聯盟反綠捷G12大面積開發

桃園市綠捷農地守護聯盟反對綠捷G12~G13A大面積開發徵收數百公頃良田，繼去年8月到市政府陳情抗議後，今天上午10點與聲援的團體在捷運綠線G12站工地附近空地（中正路、同安街口，桃園、蘆竹區交界），透過舉辦「土地掠奪及家園迫遷行動藝術展」開幕茶會，呼籲新的市政團隊能聽地方心聲，捨棄600多公頃高強度開發方式，尊重土地和自然生態。

桃園市政府都發局表示，綠捷G12至G13A的都市計畫變更程序還沒完成，第2次公展日期也還沒決定，不過會朝面積縮小方向進行，全案即使在地方完成都市計劃程序，還要送內政部都委會，還有很長的一段時間。

綠捷農地守護聯盟發起人之一田奇峰表示，「捷運綠線G12~G13a車站周邊土地開發計畫」跨桃園、蘆竹兩個行政區，是城市裡少有的農地而且大部分都是良田，該計畫是全台少見的大型區段徵收案，面積642公頃包括546公頃私有地，影響人口約4萬4000人，當初是為了取得捷運綠線北機場土地，後來機場移往滲眉埤，大面積開發的正當性已經不存在計畫，前市政府卻執意繼續辦理開發案。

田奇峰指出，前市府原本計畫在去年底辦都市計畫第2次公展，因為民進黨敗選，張善政新市府團隊上場，公展至今還沒舉辦，希望新市府能多聽地方意見，不要執意大面積開發，否則一些世居在這裡上百年的家族被迫搬遷，必然引起民怨。

「土地掠奪及家園迫遷行動藝術展」開幕茶會在桃園區中正路綠捷G12站工地旁的民宅舉辦，展期至4月1日，雖然是靜態展，不過到場的地政大教授徐世榮致詞時，也帶大家喊出「停止土地掠奪、停止家園迫遷」，在地團體另外高喊「公民參與、低強度開發、促進城鄉共榮」。

徐世榮表示按照聯合國等公約規範，和國際觀察團看，台灣存在嚴重侵犯人權的問題，包括土地掠奪、家園迫遷也是一個非常嚴重的問題，也是這次舉辦「土地掠奪家園迫遷藝術展」的主軸，先前辦展的城市像台北、台中、屏東所在地，都曾經歷過不公不義的土地掠奪，包括名義是自辦重劃，但是有些不願意加入的地主也被劃入的案例。

徐世榮強調，政府對取得土地的觀念往往看「價格」，卻不看土地在地主、人民心中的價值，以為給錢就要走人，這不但是不公不義，也違反聯合國的人權規章，政府過去還誇口沒有民怨，讓人覺得不可思議，經過這一段時間政府和立法院有沒有修法呢？其實沒有。他勉勵「苦主」地主們不要氣餒，會場也有航空城地主分享當初拒絕被劃入的抗爭過程，強調一定要支持帶頭的人，要團結才有機會維護家園。