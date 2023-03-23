苗栗關懷據點共餐老人好愛 鍾東錦宣布經費要加碼補助

苗栗縣社區照顧關懷據點共餐項目，備受老人歡迎，苗栗縣長鍾東錦上任今天第一次主持關懷據點聯繫會議，宣示運用公益彩券盈餘分配款，明年會酌量提高食材經費，朝加碼2成補助的方向努力。

社區照顧關懷據點聯繫會議今天上午在縣府國際會議廳舉行，鍾東錦說，物價持續上漲，明年會酌量提高社區關懷據點食材經費，雖縣府財政有改善一部分，仍未完全財政穩健，關懷據點的經費縣府會全力以赴。

鍾東錦把共餐補助，希望往提高2成目標努力，縣府社會處指出，全縣有203處關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲，及健康促進活動、社會參與等活動，其中，共餐最受到歡迎，目前有168處據點開辦，縣府運用公彩盈餘分配款，據點每周至少1次、每月至少4次，1個月補助5000元的經費。