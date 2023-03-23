全中運在竹縣29日舉行聖火引燃 縣政六路25日起交管6天

112年全中運在竹縣將在3月29日舉行聖火引燃典禮，典禮舉行會場選在新竹縣政府前的縣政六路上，全中運執委會宣布將從25日0時到30日晚間12時封閉縣政六路搭建舞台，管制路段為光明六路至光明九路間，持有通行證者才可以進入管制區域，提醒民眾交管期間改道通行。

新竹縣政府表示，為確保活動順利進行，竹北市縣政六路光明六路至光明九路間及兩側收費停車格將實施6天交通管制，期間包含聖火引燃典禮舞台的搭建、活動彩排、儀式進行以及拆除，但將分階段實施道路封閉。

第一階段將在25、26日封閉光明六路至光明九路間的縣政六路內側雙向車道，以進行舞台搭建，民眾仍可利用外側車道繞行；第二階段為27至29日，光明六路至光明九路間全面禁止通行，兩側路邊也禁止停車；第三階段30日恢復作業，除光明六路至光明九路間內側雙向車道管制進行舞台拆除作業，外側恢復開放通行。