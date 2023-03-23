400噸廢棄物不定時炸彈 苗縣府啟動代履行清除程序

苗栗縣後龍鎮衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）去年1月遭偷倒營建廢棄物，今年3月5日發生大火，約400噸垃圾有如不定時炸彈，縣府環保局啟動代履行清除程序求償。

後龍鎮衛生醫療健康園區廢棄物及雜草今天3月5日起火，延燒30個小時，消防人員動用機具挖開廢棄物灌水撲滅，濃煙異味飄散，引發居民怨言，縣府消防局初步排除人為縱火，懷疑附近宮廟燒金紙飛散引燃，案子已移請警方調查。

縣長鍾東錦憂心堆置的廢棄物有如不定時炸彈，萬一野火波及，或是遭到縱火，可能又是一場噩夢，指示環保局盡快清除「拆彈」，環保局估計現場還有約400噸的廢棄物，清理費用約400萬元。

竹南警察分局去年1月破獲衛生醫療健康園區遭偷倒廢棄物案，全案依廢棄物清理法、組織犯罪犯制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦中，因廢棄物是犯案證物，環保局最近函文地檢署，檢方表示，案子已完成蒐證，請環保局依權責處理。

環保局指出，偷倒廢棄物有查到24名嫌疑人，環保局依廢棄物清理法，先行通知限期清除，如果不處理，再通知處理費用核定函，嫌疑人如果仍不繳交，環保局評估危害程度，代履行清除，如果嫌疑人不支付費用，移送行政執行署強制執行追討。