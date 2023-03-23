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桃園殯葬所迎清明連假掃墓人潮 找嘸車位可來這停車場

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
清明連假將至，桃園分局交通組長林健祥與桃園殯葬管理所規畫停車動線。圖／桃園分局提供
清明連假將至，桃園分局交通組長林健祥與桃園殯葬管理所規畫停車動線。圖／桃園分局提供

清明節連假將至，桃園警分局因應桃園殯葬所掃墓祭祖人潮，辦理會勘並規畫交通管制疏導，將在例假日針對殯葬所周邊道路違停車輛取締驅離，警方呼籲掃墓民眾可多利用去年剛啟用的大有立體停車場

桃園分局指出，桃園殯葬所旁的桃園區大有立體停車場去年4月已完工啟用，提供汽車413格、機車146格，殯葬所園區內也可提供汽車近200格位，應足夠因應掃墓祭祖及辦理喪葬事宜民眾車輛停放。

桃園殯葬所春祭活動至4月5日止，期間園區車位停滿即不開放車輛入場，警方也呼籲民眾提早掃墓，要到桃園區納骨塔祭拜民眾，請至桃園區大有立體停車場停放，進場動線：走春日路左（或右）轉健行路直行至荷顯宮前路口右轉進入立體停車場；由大有路行駛至健行路右轉，直行至荷顯宮前路口右轉進入立體停車場。

警方說，另外3月11日起至4月5日止，每逢例假日上午7時至下午3時，桃園殯葬所會指派警衛人員引導車輛在至善街與大有路路口單向通行，避免車輛回堵，警方也會派員疏導交通；民眾也可搭乘大眾交通運輸，以避免交通壅塞。

搭乘大眾交通運輸資訊如下:

(一) 市區公車(市立殯儀館站-直達大門口)：

桃園客運707A、105號公車環狀紅線免費市民公車

(二) 市區公車(公園都市站-需步行約10分鐘)：

桃園客運302號公車統聯客運168號公車

(三) 跨區公車(春日健行路口站-需步行約20分鐘)：

桃園客運5014、5022A、5022、5071、711號公車

(四) 國道客運(新埔國宅站-需步行約20分鐘)：

汎航客運-2003

國光客運-1816

中壢客運-9069、9069A(皆可達公園都市站)

至善街單向通行動線。圖／警方提供
至善街單向通行動線。圖／警方提供
大有立體停車場位置。圖／警方提供
大有立體停車場位置。圖／警方提供

桃園 公車 停車場

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