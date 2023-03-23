張善政提3大住房政策 這類人社宅租屋可延長年限

桃園為六都人口成長最快及年輕城市，又是工業第一大城市，雖現有的住宅夠桃園市內人口居住，為打造移居生活品質，桃園市長張善政今提全齡照顧、人人安居及移居桃園3大擘畫，並和中國文化大學簽署「桃園市住宅政策與社會住宅長期研究備忘錄」，期盼透過與學術單位的長期合作，持續調查居民居住期待及需求，滾動修正住宅中長期發展政策及興辦社會住宅。

張善政今表示，桃園有近230萬人，住宅90萬戶足夠市民居住，加上屋齡平均27年，貸款負擔利率也低於雙北，不過這僅是數據顯示，桃園工業人口、產值高，年輕人、勞工多，市府必需協助打好根基，因此簽署合作備忘錄，讓社宅政策非官員自己想想，要有評估機制，政策有數據跟實際情形結合支撐。

張善正首先提全齡照顧，他說，社會住宅弱勢戶的租期限制由原先的6年全面延長為12年，其中65歲以上的長者更延長最少18年；並開放10%社會住宅名額提供給育有未成年子女2人以上及申請人與直系親屬三代設籍在同一戶連續滿1年者承租人。

第二人人安居，張指出，落實高齡友善換居政見，凡65歲以上長者且僅於本市持有1戶自有住宅者，可將原房屋委託給本市包租代管業者，並換居到合適的社會住宅；且社會住宅將與衛生所、地方醫院合作提供定期進駐或遠距及視訊醫療健康評估服務；另為改善消防安全，要求加入社會住宅包租代管物件，皆須加裝滅火器、警報器、強排熱水器及瓦斯漏氣偵測器並納入補助項目。

第三宜居桃園，張說，社會住宅採取隨到隨辦強化申請效率，並將現5級分級制度改為6級，照顧經濟弱勢者，平均所得低於標準以下的申請者，租金僅市價2至4成。於工業區周邊規畫社會住宅，提供勞工朋友合理通勤時間及好品質社宅。另照顧新住民，只要家庭成員是本國國民即可申請社會住宅，將新住民納入政策戶資格。並研議政府介入讓社宅及一般住宅行情脫鉤機制，讓社宅不會租金不斷上漲。

張指出，興建社宅用地取得則可多元，可朝往退輔會有些閒置的榮民之家土地著手，也望民間更政府共同合作；也希望能在桃園找尋分散且中小型的土地來興建年輕人買到可負擔的房屋。未來政策會跟過去執行的機制做滾動調整，讓政策到位。