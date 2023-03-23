高虹安祭凍卵政策內容出爐 2560萬元預算將運用第二預備金

新竹市長高虹安上任為打造友善幸孕城市，由市府衛生局主政邀集台灣婦產科醫學會及人工生殖機構專家們研商，規畫「祝妳好孕」凍卵補助試辦計畫。市府今天指出，該政策預算2560萬元將運用市府二備金，已提交議會備查，預計母親節上路。

高虹安說，新竹市因產業特性工時高、壓力高，導致生育年齡較高，她在選前即推出凍卵補助政見，希望讓孕齡婦女在工作或生涯規畫與生育無法兩全之下，甚至在已婚不孕症人工生殖上，藉由凍卵保留最佳的生育能力，並規畫生育期程以孕育下一代。

高虹安說明，補助分為2個項目，首先AMH的檢測補助對象為2023年1月1日前設籍於竹市25至40歲的女性，為卵巢功能做健康檢查名額2000名。另一項為凍卵補助對象為2023年1月1日前設籍新竹市滿1年的25至40歲的女性名額1000名，

市府表示，「祝妳好孕」凍卵補助試辦計畫估計經費2569萬元，將運用市府二備金，已提交議會進行備查，並說明匡列經費為實支實付，有實際需求和接受療程的市民朋友才會動支到。市府團隊已陸續和各黨團溝通，希望府會共同合作為市民福祉打拚。

至於高虹安先前曾表示也將凍卵引發討論。竹市府發言人施淑婷說，高虹安市長已多次對外說明，雖然她符合資格，但將採自費參與來宣導政策，並不會申請補助，把額度留給市民使用，請特定人士勿造謠抹黑。

竹市府衛生局長陳厚全說，35歲以上女性發生不孕、流產、早產機率較高，且隨孕婦齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常等機率也隨之提升。鼓勵年輕人可在生育年齡進行生育，但在晚婚晚育社會趨勢下，也呼籲年輕女性可考慮預存生育力，檢查卵巢健康與凍卵相關規畫。

陳厚全說，目前坊間包括檢查、凍卵及保存維護費用約6至12萬元以上，再以卵子保存期限約為10年，市府初步規畫補助凍卵療程，每人補助2萬餘元，保存維護5年期，每年2000元，希望帶起頭作用，企業、科技廠能夠將凍卵療程列為女性員工福利補助。

另，專家指出依國際文獻單純凍卵後執行生育率約15至20%，建議補助條件調整為「預存生育力者並經本市合約之人工生殖醫療院所的醫師評估後執行」。竹市衛生局指出，每年竹市人工生殖機構服務凍卵療程約4000人，經協商後市府將補助每年1000人，希望讓不論是未婚、已婚甚至是不孕症夫妻受惠。