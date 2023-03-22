動物園東非狒狒脫逃逛大街 桃園平鎮區里長籲民眾小心

新竹六福村動物園3月初有東非狒狒脫逃至桃園市平鎮區鎮興里停留了12天，里長黃志杰與十名守望相助隊與六福村獸醫進行圍捕，但最終狒狒還是脫逃，黃志杰還特地繪製狒狒逃跑路線，通知附近里長，避免會有狒狒傷人或擾民的情形。

黃志杰表示，3月10號時，就有里內的工廠貼出公告上下班要注意大猩猩，不要餵食，後來在20號早上出現在里民的菜園，研判應該為六福村的動物脫逃，經通知六福村獸醫後，現場確認後發現為動物園內的「東非狒狒」，並在里內已住了12天。

黃志杰還繪製了逃跑路線圖供民眾注意，他說，按照民眾發現的蹤跡，狒狒應該穿越了台1線省道公路及台66線快速公路，一路往桃園機場的方向前進，在路途中會闖入民眾的菜園吃蔬果，但食量不大，沒有固定出沒點。