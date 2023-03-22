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全國技能賽青少年組落幕 桃竹苗分署培訓選手這2項奪金牌

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃竹苗分署培訓的青少年選手黃雋元（右）及鍾侑軒（左）於「機器人」職類表現出色，拿下金牌。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署培訓的青少年選手黃雋元（右）及鍾侑軒（左）於「機器人」職類表現出色，拿下金牌。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

第53屆全國技能競賽北區分區賽青少年組於今圓滿落幕，本次競賽共有13職類191位青少年選手報名參賽，競爭十分激烈，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的培訓選手也在北、中分區賽的「機器人」及「漆作」競賽職類中，勇奪2金、2銀、2銅及4優勝的亮眼成績。

桃竹苗分署「機器人」職類的青少年組培訓選手黃雋元和鍾侑軒，此次參賽展現優秀的機器人操作技能和程式撰寫能力，脫穎而出成功奪得金牌。

2位選手目前就讀君毅中學國中部2年級，而黃雋元更是從國小5年級時就開始接觸樂高機器人，一直在這個領域裡努力學習。黃雋元非常喜歡機器人，對機器人的應用領域也感興趣，每當控制機器人成功執行任務時，都會讓他很開心並得到成就感。鍾侑軒則表示，從小就對機器人充滿好奇，認為透過機器人的遙控和程式撰寫，可以發揮無限的想像力和創造力，希望未來能夠繼續深耕機器人相關領域發展。

指導老師謝道明老師說，為了備戰分署透過教選手如何處理競賽中的突發狀況，以增加他們的實戰經驗和應變能力。此外，選手平均年齡約在13至15歲，透過團體培訓也能培養選手學習自我管理和自主學習的能力，未來也能將這些技能運用在日後的學習及生活中。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，本次青少年組競賽成績已揭曉公告在官網。本次分區賽派出23名選手參加競賽，拿下2金、2銀、2銅、4優勝及2佳作的成績，展現訓練團隊優異的培訓成果，期許選手能夠在全國賽中再創佳績。

接續登場的青年組全國技能競賽自今日開始也分別在8個場地登場，本屆競賽共有1131名選手報名參賽，桃竹苗分署也派出298位選手參與42職類競賽角逐佳績。

勞動部

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