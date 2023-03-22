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竹市府、火車站25日晚上關燈1小時 高虹安邀民間響應節能
為響應世界自然基金會（WWF）推動的「Earth Hour地球一小時」全球節能減碳倡議活動，新竹市政府今天指出，將在安全為前提之下，市府、新竹火車站等公部門轄管地點25日晚間8時30分至9時30分將關燈1小時，市長高虹安歡迎企業、店家與民眾響應，一起節能愛地球。
竹市府環保局指出，「關燈一小時」節能活動起源於2007年，由環保團體澳洲世界自然基金會及雪梨晨鋒報合作發起，此全球性節能活動提倡每年3月最後一個周六的當地時間晚間8時30分至9時30分，家庭及商界用戶關上不必要的電燈及耗電產品1小時，希望藉此活動推動電源管理，減少能源消耗，喚起人們對全球暖化的意識。
高虹安說，新竹市為貫徹聯合國永續發展目標SDG13氣候行動，由政府帶頭「關燈一小時」，呼籲民眾正視地球暖化、氣候變遷等問題，歡迎企業、店家、市民於25日晚間一起同步關閉室內電燈或建築裝飾燈光1小時，一同「節能減碳愛地球」。
她也說，在全球暖化日益嚴重之際，透過關燈60分鐘的小小舉動，讓節能與環保不再只是口號，每個人都能靠自己的力量為地球做一件事，讓節約能源與環保意識落實於日常生活，家長更可以從小養成孩童隨手關燈習慣，貫徹「拯救地球，從小開始」。
竹市府環保局指出，依據經濟部能源局資料，每關閉1盞螢光燈具1小時（以螢光燈具20w*4為例），可以減少用電量0.08度；依照新竹市人口計算，若每位市民都能響應關燈1小時，25日當晚即可減少用電量約3萬6250度，鼓勵市民以行動支持節約能源。
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