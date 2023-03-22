泰安溫泉再獲最佳CP值獎 苗縣府即日起推系列行銷活動

泰安溫泉區參加交通部觀光局「台灣好湯」金泉獎票選活動，再度獲得「最佳CP值獎」等獎項，苗栗縣文化觀光局即日起也推出溫泉美食及泰安原湯祭行銷活動，提供金泉獎、健行限定優惠及消費集章抽獎等活動，廣邀全國鄉親到苗栗泡湯、嘗美食、賞山林美景，來一場療癒身心的旅行。

文觀局表示，苗栗泰安擁有優美的山林自然環境、純樸的泰雅族原民文化及客家文化，還有優質碳酸氫鈉泉「美人湯」，適合三五好友、家庭情侶規畫一場幸福的泡湯之旅，交通部觀光局辦的「2022-2023台灣好湯」金泉獎票選，苗栗「泰安溫泉」共獲7萬156票支持，在台灣19大溫泉區名列第一，還獲得「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎榮耀，感謝各地遊客對泰安溫泉區的支持，因此推出系列優惠，歡迎大家到苗栗泡湯、遊玩。

文觀局長林彥甫指出，現正值春夏交替，也是適合泡湯健走的最佳時節，4月9日在泰雅文物館前廣場將舉辦「歡樂趣味的五感溫泉健行之旅」，結合在地溫泉業者和青農規畫了小農市集、好湯舞台、趣味競賽、浴衣體驗等行銷活動，民眾參加當天健走可領取限量紀念完賽運動T恤、特色碳烤竹筒飯及50元市集兌換券，可憑證到好湯市集兌換溫泉蛋、馬告香腸及小米麻糬等特色原民美食。

為慶祝泰安溫泉又一次獲得「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」雙料大獎，今天起至4月16日推出「湯旅苗栗」幸福集章趣活動，遊客在合法旅宿消費滿300元就可獲集章卡及集章1枚，集滿2枚章就可參加抽獎，有機會抽中iPhone 14、泡湯優惠券、住宿券等好禮；另外金泉獎店家優惠時程將持續至4月30日，歡迎遊客踴躍參加，活動詳情可上苗栗文化觀光旅遊網查詢。