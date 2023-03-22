從桃園調度每日18萬噸水 北水局：新竹水情穩定

水利署北水局副局長郭耀程今天表示，因新竹頭前溪川流量減少，為滿足農業供灌需求，從桃園調度每日18萬噸水支援及啓用備援水井，讓新竹水情相對穩定，仍提醒民眾節水。

旱災中央災害應變中心今天決議，新竹、苗栗、台中與北彰化地區水情燈號調整為提醒綠燈，提前防旱擴大節水；考量高屏溪流量變化大，高雄由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈。

經濟部水利署北區水資源局副局長郭耀程今天接受中央社記者電訪表示，新竹寶山及寶二水庫之合計蓄水量，今天下午2時觀測約有1828萬噸，較110年百年大旱時的同期蓄水量390萬噸，仍多約1400多萬噸，水情相對穩定，盼能持續穩定供水。

郭耀程說，因頭前溪川流量減少，為滿足農業供灌需求，已透過桃園至新竹之間的「桃竹幹管」調度支援每日18萬噸水，以及從隆恩堰周邊的備援水井增補每日3萬噸水，新竹地區的水情因調度得以維持穩定，仍提醒民眾節約用水。

郭耀程說，新竹一期稻作整田即將完成，且預期近期有春雨可挹注，將密切監控水情，採取各項抗旱措施，以利持續穩定供水待汛期來臨。

郭耀程表示，新竹海水淡化廠已於110年完成機組建置，當時總統蔡英文也曾前往視察作業情形。他說，依新竹海淡廠契約規定，若水情有需要就會通知廠商進行相關整備，目前已通知廠商配合，預計4月中旬重啟，每日產水最多可達1.24萬噸。

郭耀程表示，感謝新竹科學園區廠商在新竹地區水情仍處穩定時，就願意互相配合、展開自主節水，經統計竹科園區每天約可節水1萬噸，對水情有幫助。

竹科管理局向中央社記者表示，去年11月起就已發文給各廠商，要求需自主節水5%，若未達成將會開立勸導單，日前也邀集園區內的用水大戶開會，希望各廠商都能在水情穩定時，就能務必做好節水。

聯電財務長劉啟東接受中央社記者電訪表示，由於半導體製造的用水量大，除了製程優化、盡可能減少用水外，辦公室區域的水龍頭等設備都已改為節水裝置，讓員工養成節水習慣，若遇到缺水情況，也會調整廠內的澆灌、打掃頻率。

力成科技向中央社記者表示，為提升水循環使用，包含製程廢水回收、中水回收、雨水回收及生活節約用水等，回收水效益近9成，另也在每廠區設儲水槽，若缺水可備用供水約3天，並與水車公司簽供水合約。

新竹市政府工務處長曾嘉文向中央社記者表示，包括洗車及公園、行道樹澆灌或洗街等市政用水，會在水情吃緊時採以回收水為主，若未來水情燈號轉為橙燈時，將於各里佈設1至2個儲水用水塔，以利民眾方便取水做為居家清潔使用。

曾嘉文表示，新竹市客雅水資源回收中心在處理生活污水後，每日可提供約1萬噸放流水，除了供公共工程抑制揚塵及沖洗工區，也將開放民眾免費取用，他提醒，水資源回收中心的放流水可作為澆灌、清潔等使用，但不可飲用。