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遭批「尸位素餐」局長拍桌槓議員 張善政：他會做好情緒控管

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政受訪強調，施政報告不是論文，很多內容勢必雷同，不過市府會回頭檢視公務員是否便宜行事。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政受訪強調，施政報告不是論文，很多內容勢必雷同，不過市府會回頭檢視公務員是否便宜行事。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政今天到議會首次備詢，結果市府法務局長賴彌鼎因不滿民進黨議員批評「施政報告抄襲、尸位素餐」，當場拍桌對罵。張善政會後受訪表示，施政報告不是論文，很多內容勢必雷同，不過市府會回頭檢視公務員是否便宜行事；賴彌鼎事後也向他道歉，強調會做好情緒控管。

張善政議會首次備詢，議會民進黨團有備而來，議員余信憲在簡報寫上「尸位素餐愧對人民」8字給張善政市府，對此，賴彌鼎不滿拍桌回嗆「我沒有尸位素餐」。由於現場氣氛火爆，議長邱奕勝先請賴彌鼎離開議場。

張善政表示，余信憲認為市府施政報告跟過去很多內容雷同，但施政報告不是論文，施政既然有延續性，很多內容勢必就會雷同，是很自然的事，但他們回去也會檢視，公務員是否有點便宜行事，如果確實如此就不應該，至少新政策要寫進來。

張善政也說，在議會應該要彼此尊重，余信憲稱市府「尸位素餐愧對人民」，他也覺得很刺耳、刺眼，那8個字不應該寫，但既然寫了，那是他個人的問題，局處首長往後就對這人有個認識，到此為止，不應該繼續口頭爭吵。

至於民進黨團批評向市府索資疑被刁難，張善政說，相信各局處不會刻意做這個事，畢竟大部分基層公務員都在前市長鄭文燦底下做8年，不會有大小眼，應該是要資料的時間有先後順序而產生誤會。

張善政 公務員 民進黨

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