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內壢文化公園滑梯粗糙孩童恐受傷 桃交通局將修繕

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢內壢文化公園內的大象溜滑梯滑道因使用率高，底部逐漸粗糙，不僅不滑更怕粗糙滑梯會磨損衣物。圖／魏筠提供
桃園中壢內壢文化公園內的大象溜滑梯滑道因使用率高，底部逐漸粗糙，不僅不滑更怕粗糙滑梯會磨損衣物。圖／魏筠提供

桃園中壢內壢文化公園內不僅有兒童駕駛訓練場，更有許多共融式遊具，2020年啟用至今，每到周末總吸引爸媽帶小孩玩樂，不過卻有家長反映，公園內的大象溜滑梯滑道因使用率高，底部逐漸粗糙，不僅不滑更怕粗糙滑梯會磨損衣物；桃園市交通局回應，會盡速請廠商維護。

內壢文化公園內相當有特色，不止有兒童駕駛訓練跑道，還有溜滑梯、鞦韆、彈跳床等設施，其中磨石子的溜滑梯更是孩童們喜愛的項目之一，不過議員魏筠表示，有3個滑道因使用率高緣故，導致溜滑梯的底部變得逐漸不滑且略顯粗糙，家長深怕有受傷疑慮。

魏筠日前會勘說，有聽到家長反映滑梯不滑的狀況，希望在還未有孩童因此受傷之前盡速修繕，解決家長的擔憂、維護孩子的權益。

文化里長張文釧表示，每座公園都禁行機車，不過許多家長仍為了貪圖方便，都會將機車騎進公園，甚至騎到運動的跑道內，孩童跑來跑去容易造成危險，每次見到只能不斷勸阻，雖有機車禁止進入的標示，但是不夠明顯，仍影響運動的民眾。

桃園市交通局回應，溜滑梯正常使用後變不滑，孩童使用上不是那麼順利，交通局雖難規責於施作廠商保固責任，但施工廠商仍然會允諾盡速改善；至於公園於啟用時已設有告示牌，不過仍需依公園管理自治條例處罰非法騎車進入民眾，也提醒民眾遵守規定。

桃園中壢內壢文化公園內的大象溜滑梯滑道因使用率高，底部逐漸粗糙，主管單位交通局將請廠商重新維護。圖／魏筠提供
桃園中壢內壢文化公園內的大象溜滑梯滑道因使用率高，底部逐漸粗糙，主管單位交通局將請廠商重新維護。圖／魏筠提供

溜滑梯 桃園 運動

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