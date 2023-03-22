內壢文化公園滑梯粗糙孩童恐受傷 桃交通局將修繕

桃園中壢內壢文化公園內不僅有兒童駕駛訓練場，更有許多共融式遊具，2020年啟用至今，每到周末總吸引爸媽帶小孩玩樂，不過卻有家長反映，公園內的大象溜滑梯滑道因使用率高，底部逐漸粗糙，不僅不滑更怕粗糙滑梯會磨損衣物；桃園市交通局回應，會盡速請廠商維護。

內壢文化公園內相當有特色，不止有兒童駕駛訓練跑道，還有溜滑梯、鞦韆、彈跳床等設施，其中磨石子的溜滑梯更是孩童們喜愛的項目之一，不過議員魏筠表示，有3個滑道因使用率高緣故，導致溜滑梯的底部變得逐漸不滑且略顯粗糙，家長深怕有受傷疑慮。

魏筠日前會勘說，有聽到家長反映滑梯不滑的狀況，希望在還未有孩童因此受傷之前盡速修繕，解決家長的擔憂、維護孩子的權益。

文化里長張文釧表示，每座公園都禁行機車，不過許多家長仍為了貪圖方便，都會將機車騎進公園，甚至騎到運動的跑道內，孩童跑來跑去容易造成危險，每次見到只能不斷勸阻，雖有機車禁止進入的標示，但是不夠明顯，仍影響運動的民眾。