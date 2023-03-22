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「柚鄉‧柚香」西湖鄉柚花藝術節4月1日正式登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉舉辦柚花藝術節活動已經超過10年，藉由活動也行銷在地農產品。圖／縣府提供
西湖鄉舉辦柚花藝術節活動已經超過10年，藉由活動也行銷在地農產品。圖／縣府提供

時入柚花綻放季節，苗栗縣西湖鄉為吸引更多民眾造訪健行賞柚花，今天上午舉辦「柚鄉．柚香了」啟動儀式記者會，行銷在地農業觀光；主辦單位表示，今年以「柚鄉．柚香」為主題，4月1日將推出客庄走透透、柚花健行趣、柚花音樂饗宴、客家市集、親子DIY等系列活動。

西湖鄉是苗栗縣最大文旦柚產區，栽種面積約130公頃，目前正是滿園柚花開放，濃郁香氣滿山頭。4月1日活動當天，將出動5輛中巴，以循環發車的方式載運民眾暢遊西湖鄉，沿途由導覽人員介紹西湖特色藝文景點及休閒農園，讓遊客們體驗一下慢活客庄風情。

西湖鄉公所指出，西湖鄉舉辦柚花藝術節活動已經超過10年，成為鄉內特色活動，希望透過柚花藝術季邀請遊客於柚花季期間到鄉內文旦柚園農路健行，一邊欣賞柚花、一邊聞著柚花清香，讓遊客「柚香、柚美又健康」。

由於環鄉巴士能解決交通與停車問題，廣受民眾好評，今年更推出新路線，沿途設遊客中心、西湖鄉農會社區小舖、多多龍有機農場、義芳農場、金龍窯等停靠站，由停靠站架構出最能代表西湖鄉特色的旅遊網。

今天上午縣長鍾東錦率縣府農業處團隊，與當初競選對手、現今是行政院中辦執行長徐定禎同框，現身記者會，共同行銷西湖農業觀光，同時與西湖鄉長高阿賜、議員黎尚安以及地方民代等人，共同啟動環鄉巴士，宣告柚花藝術節正式登場。

今天上午縣長鍾東錦難得與競選對手、現今是行政院中辦執行長徐定禎同框，共同現身記者會行銷西湖農業觀光，宣告柚花藝術節正式登場。圖／縣府提供
今天上午縣長鍾東錦難得與競選對手、現今是行政院中辦執行長徐定禎同框，共同現身記者會行銷西湖農業觀光，宣告柚花藝術節正式登場。圖／縣府提供

文旦

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