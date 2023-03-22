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桃園勞資爭議調解成功率超過65% 勞動局增5諮詢團體
桃園市政府勞動局今天表示，111年共受理2784件勞資爭議調解案，調解成功率達65%以上，成功為2394名勞工爭取和解金額總數超過2億1000萬元。
勞動局指出，調解過程中發現不少勞工對於勞動法令相關問題，往往無法即時就近地向專業人員諮詢，在不清楚自身的勞動權益下，可能喪失應有的權利。為增加民眾對勞動法律諮詢的運用，勞動局即日起新增5處法律諮詢地點，每周聘請律師到場提供3小時法律諮詢服務，民眾及事業單位如有需求，可以選擇就近地點詢問勞動法令問題。
桃園市新增5團體為勞資爭議調解處理協會、人力資源管理協會、新世紀愛鄉協會、群眾服務協會、勞資關係發展協進會（地址、服務時段見附圖），各協會都設有法律諮詢，聘請專業勞動法律師，協助民眾瞭解勞動法令疑義，解決工作上遇到的爭議。
勞動局指出，調解人都是通過勞動部調解人認證訓練並經勞動局聘用，透過勞動法律專業人士快速有效減少勞資糾紛。民眾向民間團體諮詢法令，如有權益受損情形，可以就近到勞動局指定的5個民間團體，填寫勞資爭議調解申請書，增加勞動法律諮詢資源可近性，並減少申請勞資爭議調解舟車往返。
勞動局勞動法律諮詢電話市政府總機（03）3322101轉分機6804、6805勞動條件科有專人服務。另桃園市政府3樓於每周一、三、五下午1點30分到4點30分提供免費律師諮詢服務。
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