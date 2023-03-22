桃園神社傳早被施壓拆 民政局否認：民眾陳情過年掛白燈籠

桃園忠烈祠暨神社園區日前因營運廠商迎請日本神祇來台供民眾供奉，造成贊成及反對方熱議，市府則表示因檔期已撤除神祇。民進黨議員今日於議會質疑市府早已施壓廠商拆除燈籠，市府則回應，是因為民眾陳情過年不應該掛白燈籠，並無施壓拆除。

魏筠拿出市府公文表示，市府強調拆除燈籠是因為檔期結束，但公文內容指出，市府早在1月分就要求廠商拆除燈籠，根本不是因為檔期才拆除，證明市府頻誤導外界，掩飾缺失。

魏筠指出，市府1月份就要求撤除白色燈籠，3月就要求撤除神祇，引發的爭議會減少觀光效應，甚至損傷的國際友誼形象，顯示巿長張善政根本不在乎桃園的觀光，也不在乎與日本的友誼。

黃瓊慧說，去年九月神社的臉書已指出神祇活動是長期合作，更回覆民眾這並非短期活動。市府倉促的把神像請走反而造成民怨，而面對各種質疑，只會跳針回應。市府就是為了圓謊，欺騙社會大眾。

黃瓊慧批評，市府這次配合統派及專家學者去批判神社，藉以將神祇請回。甚至連裝置藝術都不放過。日方甚至不知道已把神祇撤除，根本就是國際笑話！在此要求市府，盡速把桃園神社的燈籠掛回，並清楚說明神祇動向。

民政局回應，當時是因為接獲民眾陳情，忠烈祠暨神社文化園區過年應該要依台灣風俗掛紅燈籠，不應該掛日本過年象徵喜氣的白燈籠，這是台日文化上的差異認知，並沒有要求強制拆除。