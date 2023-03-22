張善政兌現多項政見 綠批「寅吃卯糧」恐排擠其他預算

桃園市長張善政上任後，今天首次到市議會施政報告，細數88天來兌現的多項政見。民進黨多名議員質疑，市府利用今年獲得的超徵稅收50億元推動多項社福政策，但包括免費營養午餐、提高敬老金、擴大肺癌篩檢等加總已超過30億，質疑市府寅吃卯糧，恐排擠其他預算。對此，張善政表示，新市府推動的政策往後都會優先編列預算，部分過去沒效率的政策則會檢討。

「福利並非表面，」張善政表示，這88天他已兌現多項政見，像是通勤月票可望改善區域空品和交通、肺癌篩檢可交叉比對生活與工作環境對症下藥，代理教師完整聘期也獲全國跟進；他強調，政府要做更多事，不見得要有更多預算、更大的組織編制，而是要善用方法，打造桃園成為智慧城市。

不過民進黨議員陳雅倫、楊家俍、張曉昀質疑，按照市府估算，光是大班免學費政策就要花2億、免費營養午餐15億、提高老人三節禮金和敬老金10億、代理教師全聘期2億，加總將近30億，還不包括基北北桃通勤月票，地方要負擔的支出；市府都以今年獲得分配的50億，實現這些政見支票，但桃園不會每年都可分配到超徵稅收，編列明年預算時難保不會排擠其他政策和建設。

「這50億已成多重宇宙，短期大撒幣，預算從何來？」3人表示，如果市庫不夠支出，難道要舉債嗎？未來有哪些建設會被市府「檢討」，是否會有市政工程會被砍？批評寅吃卯糧將成財政黑洞，且張善政當過行政院長，應知增加非法定社會福利，可能會影響中央補助款，來來回回缺口更大，未來吃虧的還是桃園市民。

國民黨議員凌濤、牛煦庭則反批綠營，市府推動政策都是使用中央分配的50億元，並沒排擠現有預算，這些都是民眾有感政策，難道民進黨團反對？」，還是換位置就換腦袋。

張善政回應，市府會通盤檢討過去編了哪些預算並沒用到，例如現在物價齊漲，很多工程發包不順，許多預算都編列過高，這樣的效率要檢討，其實很多工程工期可以拉長，不必一次編太多預算。

新聞處長羅楚東表示，市府將超徵預算運用在國中小免費營養午餐、生育津貼等項目，每一項都獲市民高度肯定，後續也會評估運用在優先處理的建設上，這些政策的實施都會是公開透明。

財政局長歐美鐶、主計處長林世杰表示，明年預算已經在籌編階段，市府資源會按照按照輕重緩急籌編，也會請各機關開源節流，並積極向中央爭取補助。