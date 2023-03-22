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青少年志工表揚 鍾東錦歡迎加入製造幸福快樂派

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「台新青少年志工菁英獎」是青少年志工最高榮譽，苗栗縣長鍾東錦今天表揚傑出志工獎得主蕭靖璇（左）、奉獻獎得主蘇安予（右）。記者范榮達／攝影
「台新青少年志工菁英獎」是青少年志工最高榮譽，苗栗縣長鍾東錦今天表揚傑出志工獎得主蕭靖璇（左）、奉獻獎得主蘇安予（右）。記者范榮達／攝影

「做志工有能幫人，很有成就感」！第23屆「台新青少年志工菁英獎」得主傑出志工獎蕭靖璇、奉獻獎蘇安予異口同聲，苗栗縣長鍾東錦歡迎2人，加入「要為社會製造幸福快樂派」。

台新青少年基金會「台新青少年志工菁英獎」是青少年志工最高榮譽，縣長鍾東錦今天上午接見表揚蘇安予、蕭靖璇，鍾東錦肯定2人，表示人可以不同黨，但一定同派，要為社會製造幸福快樂那一派，歡迎2人加入，陣容越來越堅強。

蕭靖璇就讀豐原高中3年級，出自三義鄉「溫馨廚房」，受到前年總統教育獎得主表哥吳耀忠影響，蕭靖璇國中1年級就加入志工行列，一開始只會燒熱開水，後來在廚房可以獨當一面。

她印象深刻一次溫馨出任務，2017年高麗菜盛產，三義鄉公所一名員工為了幫忙農家，買下一大箱高麗菜，卻不知道如何消化，看到溫馨廚房送餐給獨居長輩的服務，將高麗菜轉送溫馨廚房做水餃

她說，當時消息一傳出去，三義鄉公所同事贊助絞肉、水餃皮，三義鄉新住民水餃達人肖省提供專業的技術和器具，指導包水餃，剛開始她包的水餃肉餡不

是太多就是太少，多次嘗試後，終於成功的控制肉餡的量，經過大家的努力幾百颗的水餃終於成形。

「雖然不怎麼好看，但卻是我們用滿滿的愛所包出來的」！蕭靖璇表示，她與志工夥伴迫不及待地分享，看到老人接過水餃開心的笑容，稱讚很好吃，她的心中一股暖流湧上心頭，原來助人是多麼快樂的事情，也不需要任何理由的，她想這就是愛的循環，牽起了所有人的善良，也讓世界更加美好。

奉獻獎得主蘇安予目前就讀苗栗縣仁德醫專3年級，她分享因耳濡目染，受做志工的母親影響，從小就喜歡當志工，4歲時客串童星，領的第一份薪水，買了衣服、麵包，加上自己的玩具，送到育幼院。

她曾在世界展望會、YMCA等團體擔任志工，她說，多元的領域擔任志工，看見自己的價值，也有成就感，目前準備參加發明展製作醫療輔具，未來規畫考取治療師，提供更專業的服務。

「台新青少年志工菁英獎」是青少年志工最高榮譽，苗栗縣長鍾東錦今天表揚傑出志工獎得主蕭靖璇（左）、奉獻獎得主蘇安予（右）。圖／苗栗縣政府提供
「台新青少年志工菁英獎」是青少年志工最高榮譽，苗栗縣長鍾東錦今天表揚傑出志工獎得主蕭靖璇（左）、奉獻獎得主蘇安予（右）。圖／苗栗縣政府提供

水餃 廚房

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