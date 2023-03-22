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改善竹北清潔隊環境 增設夜間照明擬購清潔車

中央社／ 新竹縣22日電

竹北市長鄭朝方今天表示，為改善清潔隊員工作環境，不僅增加清潔隊洗車區夜間照明等設備，並計畫添購環保清潔車輛，方便隊員工作提升效率，以維護市容環境。

鄭朝方向中央社記者表示，為提升清潔隊員工作效率，竹北市公所增加清潔隊洗車區夜間照明，方便隊員進行車輛相關整理等工作，也提供休憩專用行軍床等，具體改善隊員工作環境。

他說，不少環保車已使用多年，為加速汰舊換新，目前計畫購置最新的環保清潔車輛，細節仍在研議中；此外也會提供具有設計感服裝給清潔隊員，方便市民辨識。

竹北市公所提供新聞資料指出，清潔隊15日執行清溝作業，遇民眾求助協尋掉落水溝物品，5名清潔隊連開6個水溝蓋，順利幫民眾找到遺落的耳機組，民眾透過市長信箱等管道表達謝意；鄭朝方得知後，日前在清潔隊勤前教育時，表揚這5名隊員為劉罠傳、鄭智謙、曾扶朗、劉珈榮、莊展奎，肯定他們為竹北和民眾的付出。

鄭朝方

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