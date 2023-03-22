協助職災勞工重返職場 苗縣首家職能復健專責醫院揭牌

苗栗市大千綜合醫院獲勞動部職業安全衛生署審核通過，成為縣內第一家職災職能復健專責醫院，上午舉辦揭牌典禮，日後由專業人員協助加強職災勞工復健、工作強化，讓受災勞工能盡速重返職場；縣長鍾東錦強調職場環境安全的重要，縣府將全力配合防範職災。

大千院長徐千剛指出，院方為協助職業災害勞工能順利返回職場，2017年成立工作強化中心，到去年已服務逾百名職災個案，其中有六成個案接受工作能力評估及強化訓練，復工率達85%，今年經勞動部職安署審核通過，成為苗栗縣唯一的職災職能復健專責醫院。

大千醫療副院長及復健科主任蔡建宗表示，職災職能復健服務內容包括擬定復工計畫，並進行職業災害勞工工作分析、功能性能力評估及增進生理、心理功能的強化訓練。由專業人員協助，促使職災勞工能盡速重返職場，減少等待或嘗試復工期間耗費的時間、醫療及社會成本，同時與相關主管單位連結社會資源，讓縣內職災勞工或雇主不須舟車勞頓到外縣市，在地就獲得優質完整的醫療與資源服務。

鍾東錦上午參加揭牌，他強調不希望勞工發生職災，但萬一發生後，經過復健及職能訓練後能回到工作職場是幸運的事，大千以往照顧文面國寶，現在又加強職災勞工照顧，縣府勞青處將全力配合。他說，聽到職災字眼就害怕，因自己是礦工之子，礦坑也是最易發生職災的工作場域，父親還罹患塵肺症，希望縣內業主給予勞工安全的職場環境及保護，找出易發生職災的場域非常重要。