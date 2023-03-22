不讓黑暗榮耀網路霸凌劇情在新竹上演 楊文科帶頭反霸凌

新竹縣長楊文科今天在臉書發起反網路霸凌號召活動，邀請網友在22日到29日間，任選1天在臉書發文、標記3名好友，呼籲學子自身發起不網路霸凌他人，尊重自己、也尊重他人，若遭遇或目睹霸凌行為，要立即向師長反映，或撥教育部反霸凌專線電話1953尋求幫助。

新竹縣府指出，隨著社群網路盛行，網路霸凌也愈來愈嚴重，根據調查，台灣有超過2成兒少曾遭受網路霸凌，並有4成曾涉入網路霸凌事件，教育局16日曾前進校園舉辦講座，邀請藝人小賴、心理師共同對談，帶領青年反思。

教育局表示，新竹縣線上線下雙箭齊發宣導網路反霸凌，以「網路正義．由你決定」為主題舉辦系列活動，首先以「網路正義」為題，號召青年自主提案及投票，發起線上社群串聯活動。

楊文科今臉書上傳反網路霸凌的貼文，文中照片還附上手背貼著印有#kissoffcyberbullying（反網路霸凌）的紅唇印貼紙，議長張鎮榮、副議長王炳漢、縣議員林禹佑、林昭錡、教育局長楊郡慈等人也在臉書響應，期許利用社群力量，從自身發起不網路霸凌他人，以實際行動做出正向改變。

教育局指出，遭到網路霸凌時，不宜馬上回嗆或反擊，可先用訊息告知自身的感受，並請對方刪文，若未改善請截圖留證據，並向家長或老師反映，也可善用社群網站解除朋友關係或封鎖功能。

若不幸遭遇霸凌事件，或目睹身邊的霸行行為，可經由教育部反霸凌專線電話1953尋求幫助，若是網路霸凌行為，可在網路搜尋「iWIN網路內容防護機構」進行申訴，教育局也提醒，網路霸凌有刑事責任，在網路發表言論時應有網路素養，以免觸法。