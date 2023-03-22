快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長照機構行政疏失遭記點喊冤嚴苛 桃園社會局這樣回應

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園有長照業者反映因行政疏失遭記點有失公允，社會局回應，因牽涉到經費問題，若資料不詳實恐有浮報問題，希望機構內部確實管理。圖／報系資料照
桃園有長照業者反映因行政疏失遭記點有失公允，社會局回應，因牽涉到經費問題，若資料不詳實恐有浮報問題，希望機構內部確實管理。圖／報系資料照

隨著醫療進步生育率降低，台灣邁入高齡化社會，許多長照業者也和桃園市社會局簽約接案，不過前往案家做完服務的居服員，有時量大會漏登服務類別，而社會局以記點方式管理業者，疏失達5點就會停止派案1個月。業者喊冤因案量造成的行政疏失，而非服務不好被計點方式嚴苛不太合理。

社會局老人福利科長施威良回應說，中央機關盼市府加強把關品質，桃園去年1月開始實施記點的規範管理，業者反映服務品質沒有不好卻因行政疏失記點有失公允，不過政府看的是業者整體管理情形，若記錄不詳實恐有虛報狀況，對於記點項目可再討論，記點機制字句也可再微調研議。

長照業者表示，居服員的服務項目有在家陪伴、陪伴外出及沐浴等項目，每次服務完都會在相關文件上填寫服務時間、項目等內容記錄，不過有些居服員年紀較長，會不小心漏掉。

長照業者說，雖然機構都會再次核對並登入至電腦上傳到社會局，但有些機構案量很大，督導需要核對的資料平均1個月可達3000筆相當驚人，若是因為缺漏就被登記1點，對於居服員及機構都太過苛刻。加上違約計點採累計式，1年內達20點或連續2年達15點，社會局可終止契約。

業者指出，居服員服務好案量量多，處理的相關行政文件自然也較多，卻因為行政上的一些小疏失被記點，處罰有心服務的機構，間接影響到居服員，感覺相關機制可以再調整。

議員謝美英獲陳情表示，核銷系統3天內需作業完成，對於偏高齡者的工作產業，實質運作產生困擾，希望登載系統的天數能更有彈性。計點達標即暫停派案，是否過於嚴苛。長照2.0上路以來，不論是投入的業者、長照工作者、受惠的民眾、實行的政府單位，每一個環節是環環相扣的。

施威良說，桃園目前長照機構有122家，機構與社會局簽約為每2年1約，社會局會輪流派案給各機構，弱勢機構自行開發案家則不在此限，因應中央要求各縣市政府加強規範，社會局才會祭出記點方式管理。

施威良表示，社會局看的是整個機構整體督導狀況，行政管理、服務品質都會觀察，因會給予機構經費，若因為記錄不詳實恐有浮報、虛報等情形發生，希望各機構內不能確實管理，對於記點項目可再討論，記點機制字句也可再微調研議。

居服員 長照 桃園

延伸閱讀

桃園美福大火600萬罰款被撤 湯蕙禎：不該惡意政治操作

紓解中壢環中東路車潮 桃市交通局最偏心此路口

桃園彩色海芋季4月登場 8萬株彩色海芋創歷年之冠

桃園龍興國中足球賽奪冠 獲25.9萬元獎金

相關新聞

影／火爆！張善政首次備詢挨批尸位素餐 局長拍桌怒槓綠議員

今天是桃園市長張善政的議會備詢處女秀，但開會不到一小時，議場就大爆衝突。民進黨議員余信憲質疑，張善政市府工作報告「直接複...

竹縣自駕巴士日間測試周五上路 最快6月載客試運行

往來高鐵新竹站與AI智慧園區間的自動駕駛巴士，將從24日起實施平日不載客日間測試，從早上9點半到下午3點半間測試運行，還...

協助職災勞工重返職場 苗縣首家職能復健專責醫院揭牌

苗栗市大千綜合醫院獲勞動部職業安全衛生署審核通過，成為縣內第一家職災職能復健專責醫院，上午舉辦揭牌典禮，日後由專業人員協...

不讓黑暗榮耀網路霸凌劇情在新竹上演 楊文科帶頭反霸凌

新竹縣長楊文科今天在臉書發起反網路霸凌號召活動，邀請網友在22日到29日間，任選1天在臉書發文、標記3名好友，呼籲學子自...

長照機構行政疏失遭記點喊冤嚴苛 桃園社會局這樣回應

隨著醫療進步生育率降低，台灣邁入高齡化社會，許多長照業者也和桃園市社會局簽約接案，不過前往案家做完服務的居服員，有時量大...

新竹香山高中啟動通學路計畫 高虹安今訪視

新竹市香山高中位處路幅狹小、無完整人行步道的元培街上，長期因現有交通環境條件的限制，造成學生通學安全上疑慮，因此，香山高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦