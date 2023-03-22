長照機構行政疏失遭記點喊冤嚴苛 桃園社會局這樣回應

隨著醫療進步生育率降低，台灣邁入高齡化社會，許多長照業者也和桃園市社會局簽約接案，不過前往案家做完服務的居服員，有時量大會漏登服務類別，而社會局以記點方式管理業者，疏失達5點就會停止派案1個月。業者喊冤因案量造成的行政疏失，而非服務不好被計點方式嚴苛不太合理。

社會局老人福利科長施威良回應說，中央機關盼市府加強把關品質，桃園去年1月開始實施記點的規範管理，業者反映服務品質沒有不好卻因行政疏失記點有失公允，不過政府看的是業者整體管理情形，若記錄不詳實恐有虛報狀況，對於記點項目可再討論，記點機制字句也可再微調研議。

長照業者表示，居服員的服務項目有在家陪伴、陪伴外出及沐浴等項目，每次服務完都會在相關文件上填寫服務時間、項目等內容記錄，不過有些居服員年紀較長，會不小心漏掉。

長照業者說，雖然機構都會再次核對並登入至電腦上傳到社會局，但有些機構案量很大，督導需要核對的資料平均1個月可達3000筆相當驚人，若是因為缺漏就被登記1點，對於居服員及機構都太過苛刻。加上違約計點採累計式，1年內達20點或連續2年達15點，社會局可終止契約。

業者指出，居服員服務好案量量多，處理的相關行政文件自然也較多，卻因為行政上的一些小疏失被記點，處罰有心服務的機構，間接影響到居服員，感覺相關機制可以再調整。

議員謝美英獲陳情表示，核銷系統3天內需作業完成，對於偏高齡者的工作產業，實質運作產生困擾，希望登載系統的天數能更有彈性。計點達標即暫停派案，是否過於嚴苛。長照2.0上路以來，不論是投入的業者、長照工作者、受惠的民眾、實行的政府單位，每一個環節是環環相扣的。

施威良說，桃園目前長照機構有122家，機構與社會局簽約為每2年1約，社會局會輪流派案給各機構，弱勢機構自行開發案家則不在此限，因應中央要求各縣市政府加強規範，社會局才會祭出記點方式管理。

施威良表示，社會局看的是整個機構整體督導狀況，行政管理、服務品質都會觀察，因會給予機構經費，若因為記錄不詳實恐有浮報、虛報等情形發生，希望各機構內不能確實管理，對於記點項目可再討論，記點機制字句也可再微調研議。