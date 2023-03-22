新竹香山高中啟動通學路計畫 高虹安今訪視

新竹市香山高中位處路幅狹小、無完整人行步道的元培街上，長期因現有交通環境條件的限制，造成學生通學安全上疑慮，因此，香山高中學生發起「步步驚心 危獨有我」公民行動方案，希望建立一條安心通學道；市府今啟動汀甫圳第十四支線簡易通學路計畫，投入超過1000萬元將開闢從三姓橋車站直通學校的簡易通學路，預計本月底完成初步規畫設計，工期約四至五個月。

高虹安今到香山高中訪視學生上下學路徑，她說，香山高中1956年成立，是香山區重要教育場域，也是竹市市立高中唯一設有職業類科與進修部的社區型學校。隨著竹市人口逐漸增加，許多外地學生來到竹市學校就讀，但香山高中缺乏友善步行環境，由香山高中學生發起公民行動方案，希望以自己力量爭取更好的通學環境。

高虹安說，她上任後與相關局處多次到校會勘，經討論將開闢從三姓橋車站直通學校的簡易通學路，以降低人車爭道的危險性，並以學校為社區核心，透過校際間步道點跟點的串聯，逐步形塑人本步行城市網絡，確保學童、居民「行」的安全。

教育處指出，該工程共有三大重點，包括自三姓橋車站出口對面水圳公有地設置人行步道，建設簡易通學廊道；建置新校門連接簡易通學廊道；後校門圍牆修建改設穿透式圍牆。該計畫除了府內各相關局橫向聯繫，也邀農田水利署等單位，希望盡快解決校園周邊交通、通學問題，順利推動竹市通學步道政策。

教育處表示，竹市推動全齡交通安全教育不遺餘力，近幾年也在全國交通安全最高榮譽「金安獎」肯定。學校提供孩子有機會從自身的體驗，去意識問題的存在，並嘗試解決問題，香山高中的簡易通學路就是最好的例子，由學生所發起的公民行動方案，也顯示出市府長期致力推動交通安全教育逐漸展現成效，未來市府將持續努力建置學校與社區共享、安全、舒適的通學步道。