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綠批張善政團隊評藐視議會 藍也說情商控管要加強
今日桃園市議會舉行市府施政報告，由市長張善政親自出席，有議員質詢部分局處施政報告內容抄襲前朝，遭法務局長賴彌鼎拍桌怒斥，場面一度衝突。民進黨團召開記者會對此批評，張善政的團隊根本是「善抄團隊、藐視議會」，也有藍營議員覺得賴彌鼎的情商控管應該加強。
黨團總召呂林小鳳表示，張善政帶著有色的眼睛對待民進黨團，在臨時會提出的要求什麼都沒有做，回應其他議員的書面卻比專案報告還要詳細。而對於黨團議員余信憲質疑市府施政報告抄襲，卻還遭市府官員拍桌回罵，不僅對議員不尊重，也是藐視議會。
呂林小鳳說，希望市長針對局處首長對於議會不禮貌的行為，該離開就要離開，每個議員都有權利為市民爭取福利，張善政不該講一套又做一套，市政建設該完成的部分就應該完成，市政議題也要說明白。
國民黨籍的議員黃敬平也說，賴彌鼎應該好好與議員溝通，不宜在議會拍桌和議員拍桌對罵，執政黨的小內閣官員，言行都要被監督檢視，這樣的行為會為府會不可預料的衝突埋下伏筆，應該要好好溝通和道歉，情商控管應該要加強。
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