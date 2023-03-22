綠批張善政團隊評藐視議會 藍也說情商控管要加強

今日桃園市議會舉行市府施政報告，由市長張善政親自出席，有議員質詢部分局處施政報告內容抄襲前朝，遭法務局長賴彌鼎拍桌怒斥，場面一度衝突。民進黨團召開記者會對此批評，張善政的團隊根本是「善抄團隊、藐視議會」，也有藍營議員覺得賴彌鼎的情商控管應該加強。

黨團總召呂林小鳳表示，張善政帶著有色的眼睛對待民進黨團，在臨時會提出的要求什麼都沒有做，回應其他議員的書面卻比專案報告還要詳細。而對於黨團議員余信憲質疑市府施政報告抄襲，卻還遭市府官員拍桌回罵，不僅對議員不尊重，也是藐視議會。

呂林小鳳說，希望市長針對局處首長對於議會不禮貌的行為，該離開就要離開，每個議員都有權利為市民爭取福利，張善政不該講一套又做一套，市政建設該完成的部分就應該完成，市政議題也要說明白。