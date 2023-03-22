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竹縣自駕巴士日間測試周五上路 最快6月載客試運行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣自駕巴士測試路線，串連高鐵新竹站與AI智慧園區，預計6月上路載客。圖／竹縣府提供
新竹縣自駕巴士測試路線，串連高鐵新竹站與AI智慧園區，預計6月上路載客。圖／竹縣府提供

往來高鐵新竹站與AI智慧園區間的自動駕駛巴士，將從24日起實施平日不載客日間測試，從早上9點半到下午3點半間測試運行，還將提高運轉車速，縣府提醒民眾在路上應留意自駕巴士並保持車距，預計6月起還要免費上路載客測試，未來將納入市區公車營運路線服務民眾。

自駕巴士全稱「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，是全國首個在市區開放性道路施行自駕車測試的計畫，去年11月起啟動夜間測試，路線經過高鐵新竹站、文興路、嘉豐五路、莊敬北路、光明六路等路段，經過多月測試，將邁入日間測試階段。

新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫是在經濟部支持下，由新竹縣府、工研院、科技之星、車王電子及銓鼎科技共同合作，目前已完成夜間10點到凌晨1點的不載客夜間測試，可在夜間全程自動駕駛，完成繞行、左右轉、變換車道及公車站停靠等動作。

為了未來正式上路，自駕巴士將在24日進入日間不載客測試階段，從平日上午9點30分到下午3點30分運行，民眾可能在路上就會碰到車身標示有「自動駕駛實驗車」字樣的實驗車輛，竹縣府提醒用路人應與自駕巴士保持車距。

新竹縣府交旅處長戴志君表示，新竹縣目前有3輛自駕車掛牌上路，路線沿途設置7處測試停靠站，包含高鐵新竹站、文興嘉豐南路口站、新瓦屋站、十興國小站、莊敬北路站、自強七街站、特殊教育學校站，停靠站牌均設有告示牌提醒民眾。

為強化自駕車運行安全，新竹縣府也推動「V2X技術與應用強化新竹縣自駕車運行路線計畫」，透過V2X技術與應用，設置智慧路口防撞系統、智慧號誌時相推播系統與智慧候車站牌系統等，透過所設置路側設備，將路口號誌秒數及橫向來車資訊傳輸給自駕車，並將自駕車到站資訊傳至智慧站牌，強化自駕車運行路線的安全與便捷性。

新竹縣長楊文科表示，未來自駕巴士若順利完成各項日間測試項目，可望今年6月正式載客行駛測試，感謝各方合作及支持，期盼未來自駕車可順利納入市區公車營運路線，打造智慧生活新風貌。

竹北市內多處路段可見自駕車測試告示，提醒民眾應與自駕巴士車輛保持車距。圖／竹縣府提供
竹北市內多處路段可見自駕車測試告示，提醒民眾應與自駕巴士車輛保持車距。圖／竹縣府提供

新竹 巴士 高鐵

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