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新竹水情燈號將由藍轉綠 南寮海淡機組整備擬4月重啟

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
經濟部水利署因應旱象在新竹市南寮建置新竹緊急海淡機組，每天可產1.3萬噸淡水，目前暫停運轉。本報資料照
經濟部水利署因應旱象在新竹市南寮建置新竹緊急海淡機組，每天可產1.3萬噸淡水，目前暫停運轉。本報資料照

全台水情吃緊，新竹以南水情燈號今天將由藍燈轉綠燈。經濟部水利署北區水資源局因應頭前溪川流量少，已由桃竹幹管調度每日18萬噸水量支援新竹用水，也正在整備位於南寮的緊急海淡機組，若後續仍久旱不雨，海淡機組預計4月中旬重啟，1天產水最多1.24萬公噸。

前年台灣面臨百年大旱，坐擁新竹科學園區的新竹地區用水備受考驗。當時由經濟部水利署「向海借水」，在新竹市南寮靠海處花了66天完成設置緊急海水淡化設施，號稱是本島首座「萬噸級」民生海淡設施，蔡英文總統也曾赴新竹市視察作業情形。

水利署說明，海水淡化是一個成熟的淨水技術，海水可經最為廣泛利用的逆滲透法將海水大部分鹽份、雜質過濾掉後取得淡化水，能在水情吃緊時解決用水問題。南寮的緊急海淡機組產水輸送至台水公司湳雅淨水場，可透過自來水管網系統供水用戶。

在2021年旱象結束後，南寮緊急海淡機組暫時功成身退，最近又開始整備測試中。北水局副局長郭耀程說，緊急海淡機組就是為了因應緊急狀況使用，最近頭前溪水量變少，已著手整備；因其中2部小機組運至馬祖使用，剩餘機組每日約可產水1.24萬噸。

北水局指出，緊急海淡機組屬北水局財產，有3年保固期，廠商都有定期保養、例行檢測，使用的模組先前已經有使用藥水清洗，避免藻類等雜物阻塞孔隙；近期為了重啟作業，將再度清洗模組，也會全面檢測使用功能，後續視水情狀況決定是否重啟。

新竹 水利署

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