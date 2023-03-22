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竹市新納骨塔「永恆之丘」驗收延宕 清明節來不及啟用

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市大坪頂永生園新建納骨塔「永恆之丘」驗收作業延遲，預計5月初才能開放啟用。圖／市議員林盈徹提供
新竹市大坪頂永生園新建納骨塔「永恆之丘」驗收作業延遲，預計5月初才能開放啟用。圖／市議員林盈徹提供

新竹市大坪頂永生園新建納骨塔「永恆之丘」去年12月受理民眾登記骨灰櫃位，原訂今年2月15日優先選位，但日期順延讓家屬無所適從，民進黨議員林盈徹批評先人進塔需要擇日看時，清明節就快到了，究竟選位機制何時可以啟動？要求市府妥善說明。

市府民政處回應，因廠商未如期於去年底繳交竣工圖、消防安全勘查資料，導致驗收作業延宕，3月將陸續完成2階段驗收工作，後續需要時間改善缺失，但近期大坪頂又碰上清明掃墓車潮，廠商無法進場改善，預計要到5月初才能啟用、安排選位入塔。

新竹市政府因應塔位不足，近年興建第4座納骨塔「永恆之丘」可提供4萬3千多個塔位；依樓層及高度不同，市民使用規費2萬至4萬元，外縣市民眾則須收取8倍費用。

因應永恆之丘即將完工，市府去年底發出公告，並受理民眾申請骨灰櫃位登記抽籤，也發出新聞稿說明今年2月15日起將依抽出選位順序開始選位，神主牌位則於2月17日起開始受理申請。市議員林盈徹接到陳情，指1月30日殯葬所網站突然發出順延公告。

林盈徹說，依殯葬所網站公告「因為需要驗收、改善完成並取得使用執照，再排定可以選位、申請神主牌」程序，他直言家屬替先人進塔需要安排宗教儀式、擇日看時，但何時驗收也不見公告期程？並呼籲市長高虹安要苦民所苦，專心做好市政工作。

竹市府民政處指出，納骨塔「永恆之丘」去年12月22日至今年1月19日受理登記，登記人數有741名亡者。原本預計去年12月25日報竣工並安排驗收作業，今年初即可啟用選位，但廠商陸續延遲報送竣工圖、消防安全勘查等資料，驗收作業延宕到今年3月。

民政處宗教禮儀科說明，「永恆之丘」已在3月13日完成第一階段土木工程驗收、預計28日完成第二階段機電工程驗收，缺失部分市府也期待廠商盡速改善，但範圍涵蓋周邊景觀與停車場，現在又剛好碰到掃墓旺季，廠商無法進場施工，得等清明過後。

竹市民政處預估，「永恆之丘」4月底完成缺失改善與請領使用執照，將於5月初正式啟用，屆時將安排完成登記抽籤700多人優先選位，也將受理申請神主牌位，待取得使用執照排定啟用時間後，將盡速通知申請者。由於塔位數量足夠，後續想申請者可逕洽殯葬管理所選位、入塔事宜。

新竹市大坪頂永生園新建納骨塔「永恆之丘」驗收作業延遲，預計5月初才能開放啟用。圖／市議員林盈徹提供
新竹市大坪頂永生園新建納骨塔「永恆之丘」驗收作業延遲，預計5月初才能開放啟用。圖／市議員林盈徹提供

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