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影／火爆！張善政首次備詢挨批尸位素餐 局長拍桌怒槓綠議員

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政的議會備詢處女秀，民進黨議員余信憲質疑，張善政市府工作報告「直接複製貼上」，市府法務局長賴彌鼎無法接受，當場和余信憲拍桌互槓。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政的議會備詢處女秀，民進黨議員余信憲質疑，張善政市府工作報告「直接複製貼上」，市府法務局長賴彌鼎無法接受，當場和余信憲拍桌互槓。記者朱冠諭／攝影

今天是桃園市長張善政的議會備詢處女秀，但開會不到一小時，議場就大爆衝突。民進黨議員余信憲質疑，張善政市府工作報告「直接複製貼上」，大篇幅抄襲鄭文燦市府，嘆市府尸位素餐、愧對人民。市府法務局長賴彌鼎無法接受，當場和余信憲拍桌互槓。余後續要求張善政道歉，張則反批余侮辱公務員。現場瀰漫硝煙味。

「請問民眾選您和選鄭文燦，有沒有不一樣？」余信憲質詢時表示，他認真研讀張善政府送來的工作報告，沒想到有多個局處單位所寫的內容，都和2年前鄭文燦時期的工作報告雷同，像是工務局、警察局、交通局再到法務局等十幾個局處，不僅字句一樣，甚至最後結論還雷同。

余信憲表示，兩年前和兩年後，時空背景完全不同，市長都不同了，工作報告怎麼會雷同？扯的是居然有結論一模一樣，只是把局長名字改一改就送到議會審查，私人公司的工作報告如果照抄，早就被長官電到天花板，這次居然發生複製貼上的行為，讓人大感不齒，呼籲張市府要專心市政，不要尸位素餐、愧對人民。

被點名的賴彌鼎當場拍桌，怒斥「我沒有尸位素餐」，民進黨議員林志強則加入戰局，怒吼「這是局處首長應有的態度嗎？」綠營議員們則要求議長邱奕勝請賴彌鼎離席。

余信憲質疑賴彌鼎離席前疑似對他罵髒話，要求張善政應道歉。張則回，尸位素餐、愧對人民8個字，是對公務人員侮辱，他不接受，如果賴真的有罵髒話，他道歉，但余信憲也欠局處首長一個道歉，這8字對他們都是侮辱，而且施政有延續性，內容有部分重複也是很自然的事情。

賴彌鼎受訪表示，他不能接受議員批評他尸位素餐，他的報告並沒有照抄，且三分之二不同，他跟綠營議員並沒有不好，綠營也有議員待過市府，講他尸位素餐，實在不能接受。

賴彌鼎曾任財團法人法律扶助基金會桃園分會創會會長，桃園律師公會第13屆理事長、台灣刑事法學會，也擔任私立中華大學貿易學系及開南大學法律系擔任講師。

議員 張善政

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