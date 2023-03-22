議會備詢處女秀 張善政：做更多事不見得要編更多預算

就任第88天，今天是桃園市長張善政的議會備詢處女秀，張在施政報告時，細數3個月來實現的多項政見，包括基北北桃通勤月票、擴大肺癌早期篩檢、代理老師全年聘期、生育津貼「加一胎多一萬」、5歲幼兒免學費、國中小免費營養午餐等，至於桃竹竹苗通勤月票也在規畫中，地方會持續與交通部溝通，讓更多的民眾搭乘綠色交通。

「桃園改變了我的人生。如果不是在桃園的這段經歷，不會有後來的我。」張善政表示，他曾在桃園工作12年，現在有機會替桃園市民服務，很珍惜這個機會，他會把過去在學術界、企業界，擔任政委、科技部長、行政院長，幾十年累積的能量，每分力氣都拿來拚市政。

張善政表示，地方所面臨的問題，不能只用地方政府的思維，必須以系統性思考、跨區域視角、跨領域合作，像基北北桃生活圈通勤月票，表面上是提供票價補貼，背後的考量是鼓勵市民搭乘大眾運輸，改善區域交通的壅塞問題，同時減輕移動汙染源。

而桃園實施代理教師完整聘期，「同工不同酬」的問題長期被地方與中央忽視，但市府宣布後，引起很大的共鳴，也讓教育部開始規畫「全國一制性」做法。再以桃園率先推出的擴大肺癌早期篩檢為例，表面上只是醫療福利政策，但也是勞工政策與環境政策，執行計畫同時，也建立市民的健康資料庫、環境資料庫，成為環保局、勞動局、經發局改善生活環境與工作環境的科學根據。

張善政表示，讓政府做更多事情，不見得是要編更多的預算、更大的組織編制，而是要會善用更聰明的方法，像是市府設立智慧桃園推動小組，要努力讓桃園成為一個領先國際的科技新都，運用大數據分析加強交通，並設立智慧物聯網AIoT，將防汛、地下水管理、空氣與水質監控、水資源循環使用等項目加以智慧化。

張善政表示，桃園作為北台灣的工業重鎮，也是台灣少數人口持續增加的城市。隨著人口的增加，會著眼桃園長期的發展，推動更多優質的公共工程，並且將低碳永續的精神落實在城市治理中；3個月來，目前市府實現的政見，從交通到醫療、教育到社福、從嬰兒到母親、從青創到敬老，希望盡速提供不同族群需要的幫助，正是希望在這個大通膨時代，減輕負擔，讓大家沒有後顧之憂。