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桃園美福大火600萬罰款被撤 湯蕙禎：不該惡意政治操作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委湯蕙禎。圖／湯蕙禎辦公室提供
民進黨立委湯蕙禎。圖／湯蕙禎辦公室提供

桃園市美福倉儲去年大火導致空汙，市府原處以600萬元罰款，但美福不服，向環保署提訴願獲撤銷。民進黨立委湯蕙禎今天表示，環保署對美福倉儲是否有人為疏失，見解與桃園市府不同，但不該被扭曲為時任桃園市長鄭文燦圖利美福倉儲，惡意的政治操作，違反事實真相。

湯蕙禎表示，美福倉儲大火造成嚴重空氣污染案，在鄭文燦市長任內連續重罰兩次500萬元，就是展現市府維護環境的立場。所謂「隻字不提」、「一切都是假，美福不用罰」，或者指控「消極舉證，維護財團利益」，這真是不折不扣的抹黑。

湯蕙禎指出，明知當時鄭文燦對美福倉儲大火造成空氣嚴重污染情事，除了採重罰之外，也要求美福公司應負起道義責任，賠償金額應有1000萬元。怎料因美福公司提起訴願，中央環保署認為如有人為疏失始能裁罰，而將原處分撤銷。縱使環保署對於美福倉儲是否有人為疏失，見解與桃園不同，但這樣的不同，不該反而被扭曲為鄭文燦圖利美福倉儲。

湯蕙禎進一步批評，更令人難以置信的是，有議員睜眼說顛倒話，企圖以去年九合一選戰的烏賊戰法贏取勝選後，繼續以此無賴的方法追打2024大選，企圖藉「假話說久就變成真」的共產黨式打法，來混淆視聽，很不可取。

環保署 鄭文燦

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