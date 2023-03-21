竹市凍卵補助擬母親節實施 議員：不應倉促上路

新竹市長高虹安宣布凍卵補助將於母親節上路。民進黨新竹市議員施乃如今天表示，市府未先向議員說明及溝通，看到媒體報導才知此事，且政策內容不明確，不應倉促上路。

新竹市政府今天發新聞稿表示，高虹安上任後推動「祝你好孕」凍卵補助，預估每年經費約新台幣2560萬元，將提供AMH（抗穆氏管荷爾蒙）抽血補助、凍卵療程補助、凍卵管理費補助，每人最高補助3萬1000元，一生可使用一次，預計今年母親節上路。

施乃如今天向中央社記者表示，高虹安於今年2月時向媒體表示，凍卵補助政策預計可在今年母親節正式上路，但民進黨新竹市議會黨團是在看到新聞報導才知此事，經向新竹市衛生局詢問，直到昨天才聽到簡報及拿到相關資料。

施乃如說，衛生局人員在簡報時稱新竹市25歲至40歲的女性有5萬多人，但高虹安的凍卵政策只有補助1000人，經向衛生局詢問相關問題都無明確答案，可見市府並未做好調查及效益評估，呼籲高虹安不要為了在上任百日內添一筆政績，而讓不明確的政策急就章上路。

施乃如表示，目前中央政府是針對已婚不孕症或有特殊狀況的婦女可獲凍卵補助，但從衛生局人員的簡報中只知道高虹安的凍卵補助是開放25至40歲的所有女性，象徵是在鼓勵女性不要在可生育年齡結婚生子，可見這項政策規劃不周詳。

她表示，新竹市議會將於下週舉行第3次臨時會，但目前仍未見凍卵補助政策被列入市府的專案報告事項中，也未提交議會正式審議，4月份沒有臨時會、定期會則在5月中進行，但高虹安卻稱凍卵補助政策將在母親節前後推動，質疑高虹安是在迴避、甚至藐視新竹市議會的監督。

時代力量市議員林彥甫向中央社記者表示，新竹市衛生局日前已向時力新竹市議會黨團拜會，他認為，取卵及凍卵的費用不低，市府提出的補助金額是否能吸引有需求的女性申請，仍待觀察，希望市府能儘快提出明確的政策內容。

新竹市政府提供回應稿表示，凍卵補助政策預算2560萬元為市府第二預備金，並非追加減預算，匡列經費為實支實付，有實際需求和接受療程的市民才會動支到這筆預算，案件已提送新竹市議會進行備查。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，已陸續和新竹市議會各黨團進行溝通及說明，目前包括國民黨團、新聯線政團等議員表示支持，盼府會共同推動好的市政，給新竹市民更多照顧與支持。

高虹安日前接受媒體聯訪時表示，她今年39歲，會率先體驗凍卵，先做抽血檢測再評估是否凍卵。市府今天表示，高虹安雖資格符合，但她將採自費參與宣導政策，不會申請補助，把額度留給市民使用。

新竹市民江姓女子向中央社記者表示，新竹市府提出的凍卵政策只補助1000名，但補助內容並不明確，包括這些名額是「先搶先贏」或是要符合什麼資格，都沒有公佈清楚，會讓真正需要這項補助的民眾無所適從。

汪姓新竹市民說，現代女性在工作中有著自己的理想與目標，許多人在適婚年齡時選擇全心投入事業，這項政策可以補助女性在卵子健康時將其取出、凍卵，保障生育選擇權，許多名人也是這樣做，認為是項不錯的政策。