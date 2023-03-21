聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明連假台66線警公布管制 匯國1平鎮匝道4月1日封閉改道
今年清明節5天連假將至，桃園市警局平鎮分局今天規畫清明連假交通疏導、管制專案，台66快速道匯入國1平鎮系統交流道南下匝道，自4月1日清晨5時起至12時封閉7小時，警力配合國1中壢（新屋）交流道1日早上6時至12時實施高承載管制，提醒用路人和車輛注意，以免返鄉掃墓或出遊受阻。
今年清明節連假長達5天，又是掃墓季節，國道實施高承載交通管制措施，平鎮警方表示，因應國道南下返鄉車潮，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道口4月1日早上匝道封閉，建議南下車輛使用替代道路規畫掃墓和出遊行程。
包括民眾行駛台66線往觀音方向，可至台61線西濱快速道南下，或在台66線中豐路交流道下平面道路，銜接南平路、轉至台1線（延平路）南下，另行駛台66線往大溪方向，可至大溪段銜接平面道路，轉至台3線南下行駛，避免塞於車陣，影響掃墓和出遊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言