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清明連假台66線警公布管制 匯國1平鎮匝道4月1日封閉改道

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
清明節連假，平鎮警方規畫清明連假交通疏導、管制專案，請民眾配合遵行，避免行程受阻。記者曾增勳／翻攝
清明節連假，平鎮警方規畫清明連假交通疏導、管制專案，請民眾配合遵行，避免行程受阻。記者曾增勳／翻攝

今年清明節5天連假將至，桃園市警局平鎮分局今天規畫清明連假交通疏導、管制專案，台66快速道匯入國1平鎮系統交流道南下匝道，自4月1日清晨5時起至12時封閉7小時，警力配合國1中壢（新屋）交流道1日早上6時至12時實施高承載管制，提醒用路人和車輛注意，以免返鄉掃墓或出遊受阻。

今年清明節連假長達5天，又是掃墓季節，國道實施高承載交通管制措施，平鎮警方表示，因應國道南下返鄉車潮，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道口4月1日早上匝道封閉，建議南下車輛使用替代道路規畫掃墓和出遊行程。

包括民眾行駛台66線往觀音方向，可至台61線西濱快速道南下，或在台66線中豐路交流道下平面道路，銜接南平路、轉至台1線（延平路）南下，另行駛台66線往大溪方向，可至大溪段銜接平面道路，轉至台3線南下行駛，避免塞於車陣，影響掃墓和出遊。

清明節連假，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道4月1日上午封閉，請民眾配合疏道使用替代道路，避免行程受阻。記者曾增勳／攝影
清明節連假，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道4月1日上午封閉，請民眾配合疏道使用替代道路，避免行程受阻。記者曾增勳／攝影

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