清明連假台66線警公布管制 匯國1平鎮匝道4月1日封閉改道

今年清明節5天連假將至，桃園市警局平鎮分局今天規畫清明連假交通疏導、管制專案，台66快速道匯入國1平鎮系統交流道南下匝道，自4月1日清晨5時起至12時封閉7小時，警力配合國1中壢（新屋）交流道1日早上6時至12時實施高承載管制，提醒用路人和車輛注意，以免返鄉掃墓或出遊受阻。

今年清明節連假長達5天，又是掃墓季節，國道實施高承載交通管制措施，平鎮警方表示，因應國道南下返鄉車潮，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道口4月1日早上匝道封閉，建議南下車輛使用替代道路規畫掃墓和出遊行程。