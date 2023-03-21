紓解中壢環中東路車潮 桃市交通局最偏心此路口

桃園市中壢區環中東路為連結內壢到中壢的重要道路，為容易塞車的路段，為緩解左轉車輛占用車輛回堵，民代曾建議路口重新配置，市府則在此規劃「偏心左轉」，也成為中壢區第一個各方向皆有偏心左轉車道的路口。

交通局表示，中壢區環中東路為連接中壢至內壢主要幹道，平日尖峰往來車流量龐大，為減少路口左轉等候車輛影響直行車流順暢，推動「偏心左轉路暢計畫」陸續將環中東路及永福路各方向進行左轉偏心改善。

交通局指出，議員謝美英及吳嘉和曾建議此路口應重新規劃，去年9月起即開始改善，但因加油站出入口無法增設左轉車道，經協商於今年封閉出入口。後續本局將針對改善後永福路的車行狀況，再行評估是否調整號誌。

交通局表示，目前環中東路段已設置4處路口偏心左轉車道，全市預計於3月底前完成25個路口的偏心車道改善，並計畫今年底前完成100個路口，未來將持續與各路權機關合作，於道路刨鋪、新闢時一併進行標線改造，以提供用路人更順暢安全的行車環境。