新竹縣原民部落大學開學 第20年傳承原民文化

新竹縣原住民族部落大學今天開學，兼任校長的縣長楊文科前往頒發校務委員及部落教室講師聘書，並由泰雅族、阿美族及賽夏族3位部落耆老為開學儀式祈福，縣府希望結合新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心、Wah幾散竹東，讓竹東成為集合原民教育、文化和產業的重要基地。

楊文科表示，原住民族部落大學從2003年開辦至今已20年，今年也如期開學，不僅透過部落大學把部落的文化、語言、藝術傳承下去，學校也教導各項謀生技能、做職前訓練，協助族人發揮潛能，成為具有專業能力及族群意識的優秀人才，因此部落大學的存在非常有意義。

縣府原民處表示，近3年來新竹縣部落大學分別於2021年投入646萬元、2022年投入656萬元，今年更攀升至661萬元，凸顯縣府對於原住民文化、教育及產業的重視，去年部落教室開設人文社會、部落營造、民族藝術、部落產業及生態環境等5大類別，總共40門課，受益學員810位。

社會教育型課程辦理研習、講座及活動共52場，內容包括家庭與親職教育、青少年及青少女自主教育、性別教育、人權與法治教育、環境教育及新住民配偶生活適應輔導等項目，時數156小時，共3899人受益。

數位型課程則辦理職場與新媒體技能應用課程共180小時，受益人數達200人次，特色加值型開設4種類別課程，包含產品包裝設計與品牌行銷、lmuhuw翻譯暨典藏工作坊、泰雅族背籃製作師徒班及泰雅族傳統工藝工作坊，培育部落發展或產業人才。

原民處指出，今年除了原本的40門課，又多開了6門，藉由部落大學社團服務功能，讓有意創業的學員在課程中學習實務運作，再透過新竹縣原住民創新育成基地以及原推中心的金融輔導及法律扶助服務，找出適合的商業模式，Wah幾散竹東的產業空間則提供試營運平台。

學員同時也可參加縣內的創業競賽，除了能獲得名次及獎金，也能額外去爭取到「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）的補助資源，擴大整合原民產業與文化傳承工作，提供原民朋友創業管道。