新竹市豪車狂增3成 16.5萬輛車牌照稅4月開徵

2023年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅將於4月1日開徵。新竹市政府稅務局今天指出，全市開徵16.5萬輛車、開徵稅額14億餘元，車輛數持續成長，稅務局將於明天（22日）寄發使用牌照稅繳款書，繳納期限至5月2日；另竹市1146輛電動車輛免徵使用牌照稅期限至2025年12月31日，鼓勵民眾使用低汙染車輛。

竹市府稅務局說明，過去通常牌照稅開徵稅額與開徵輛數成長率相當，近年來受到民眾偏愛選購小排氣量車款的影響，稅額成長率呈現低於車輛成長率的趨勢。新竹市2023年開徵16萬5002輛，較去年16萬968輛增加4034輛，成長2.5%；開徵稅額14億705萬元，較去年13億8962萬元增加1743萬元，成長1.2%。

稅務局長蘇蔚芳說，就稅務局觀察，新竹市高消費能力也展現到豪華車的添購上，經統計新竹市近3年車輛數，賓士、BMW及LEXUS等豪華車系已增加5585輛，成長率32.3%，較全新竹市全部車輛成長率8.5%為高。

稅務局提醒，牌照稅每年4月1日開徵，課稅期間為1月至12月，按使用天數計算，若長期不使用車輛，應及早向監理機關辦理停駛手續，停駛期間就可免繳牌照稅。例如1600CC車輛今年應繳牌照稅7120元，於4月1日辦理停駛手續，僅需繳納1月1日至3月31日牌照稅1755元。

市長高虹安說，為實現減碳路徑與行動策略，積極推動綠能環保，竹市電動汽車目前1146輛，較2020年成長7倍，顯示推動綠能環保上已見成效，為鼓勵民眾使用低汙染車輛，電動車免牌照稅優惠延長至2025年。未來也會發展電動車基礎建設，打造低碳、永續城市。

竹市府稅務局表示，為便利民眾繳納稅款，稅務局提供多元繳稅服務。為鼓勵民眾使用e化繳稅，凡使用線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化繳稅管道繳納使用牌照稅，就可參加1萬元提貨券大方送抽獎活動，也建議可透過超商、轉帳方式繳款。

稅務局說明，民眾如果未收到或遺失繳款書致無法繳稅者，可以使用線上查繳稅服務，只需使用智慧型手機或電腦搜尋登入「線上查繳稅系統」，輸入車牌號碼加身分證字號/統一編號即可查詢，再以信用卡或儲蓄存款帳戶，輕鬆完成線上繳稅。詳情請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。