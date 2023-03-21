桃園彩色海芋季4月登場 8萬株彩色海芋創歷年之冠

2023桃園彩色海芋季將在4月1日登場，展期維持16天，現場將有8萬株彩色海芋，數量為歷年之冠。活動將以彩色海芋為主軸，搭配百合、草花、裝置藝術等景觀，配合「綺芋」主題規畫5大主題全區活動、共36場表演節目、9場DIY體驗活動。開幕式也將找來樂天女孩林襄，和市長張善政「美好襄遇」。

農業局長陳冠義表示，為期16日的桃園彩色海芋季這次在大園溪海休閒農業區舉辦，活動以「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」及「奇幻的尋覓）」作為3大策展主軸，除了種植多達8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株的大園在地草花，打造「綺麗的海芋」花田，其中彩色海芋數量更達歷年之冠。

陳冠義表示，桃園彩色海芋季結合「相遇」概念，規畫7大裝置藝術，包括「青鳥。芋守」主花區、首次結合水舞表演的「祈緣綺芋」許願噴泉等，今年桃園彩色海芋季也首次啟動智慧導覽語音系統，桃園13個農會也會加入農創市集展售農特產品，推廣蕎麥爆米花等食農教育；活動不僅延伸範圍至鄰近的「灌子埤」、展售在地農產品的「寮芋市集」之外，更安排樂天女孩林襄和民眾相見歡。

陳冠義表示，這次活動首次結合LINE實境解謎、智慧語音導覽及電子集章等要素，規畫智慧化、無紙化的遊戲方法，邀請遊客至現場巡禮，搭配花精靈踩街遊行、音樂下午茶等36場次活動、9場DIY體驗，讓遊客走訪展區角落。