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高虹安要求機關學校停止非必要用水 水資中心開放取水

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市客雅水資源回收中心開放取水。圖／新竹市政府提供
新竹市客雅水資源回收中心開放取水。圖／新竹市政府提供

久旱不雨，新竹水情燈號有可能從藍燈轉為提醒的「綠燈」。新竹市長高虹安說，市持續關注水情變化，已要求各單位機關及所屬學校，停止噴水池、沖洗外牆，及清洗街道水溝等非必要的供水，竹市客雅水資源回收中心則開放民眾取水，呼籲民眾務必節水，珍惜水資源使用

新竹市政府指出，供給新竹市用水的水庫貯水量，截至今天（21日）為止，蓄水率為石門水庫56.3%、永和山水庫（新竹、苗栗）51.3%、寶山水庫（新竹）33%、寶山第二水庫（新竹）54%，水情燈號仍維持藍燈，市府將持續關注水情變化。

「有水當思無水之苦。」高虹安說，已要求各單位機關及所屬學校停止噴水池、澆灌、洗公務車、沖洗外牆及清洗街道水溝等非必要的供水，並責成各局處務必落實洗車及公園、綠地、洗街、灑水、行道樹、水池等（不包含公廁）市政用水多以回收水為主。

工務處表示，為因應後續水情燈號轉為橙燈，竹市將於各里布設1至2個儲水用水塔，以利民眾方便取水做為居家清潔用途。另，竹市客雅水資源回收中心，每日可提供約1萬噸的水資中心放流水，供公共工程抑制揚塵及沖洗工區，也開放民眾免費取用。

工務處補充，若市民需回收水作為環境衛生清洗、澆灌花木及不作食用為原則之使用，可自備裝水容器至水資源回收中心大門警衛室登記，即可自該中心內南側儲水池取水（地址：新竹市香山區大庄里彩虹路99號，電話：03-5400730）。

水資源 高虹安

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