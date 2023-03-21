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張善政：電價調漲恐衝擊機捷營運 籲中央給優惠

中央社／ 桃園21日電
新電價4月起調漲。桃園市長張善政今天表示，電價上漲將對機場捷運營運造成影響，桃園市政府將與桃園大眾捷運公司向經濟部及台電公司爭取電力優惠。圖為桃園機場旅客搭乘機場捷運。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
新電價4月起調漲。桃園市長張善政今天表示，電價上漲將對機場捷運營運造成影響，桃園市政府將與桃園大眾捷運公司向經濟部及台電公司爭取電力優惠。圖為桃園機場旅客搭乘機場捷運。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

電價4月起調漲。桃園市長張善政今天表示，電價上漲將對機場捷運營運造成影響，桃園市政府將與桃園大眾捷運公司向經濟部及台電公司爭取電力優惠。

經濟部電價費率審議會17日決議，民生用電漲幅2.6%，產業用電漲幅14.2%，平均漲幅11%；產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%，產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，新電價4月1日起實施。

張善政上午主持市政會議時表示，桃捷公司在董事長與總經理上任後積極平衡公司財務，近期也因國門開放，機捷運量有逐漸上升趨勢，如果此時電價上漲，對於營運將造成影響，因此市府將與桃捷公司向經濟部及台電公司爭取電力優惠。

張善政指出，捷運因班次增加導致電力使用較多，反面來說就是減少私人運具的能源消耗；呼籲行政院應針對大眾交通運輸工具的電力給予一定優惠，不能因為電價調漲，造成營運成本增加、票價調整，最終影響民眾搭乘大眾交通運輸的意願。

張善政也說，桃捷公司未來除了持續降低成本，也要積極開拓客源，並與市府交通局、相關局處一起努力，恢復到疫情前的運量，甚至比疫情前更多，讓桃捷公司的財務能夠很快回到健康狀況。

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