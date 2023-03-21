總經費3千萬元 苗栗竹南博愛公園風雨球場周五正式啟用

苗栗縣竹南鎮新建博愛公園風雨球場，總工程經費3千萬元，歷經1年多的工期，今年初包商辦理驗收，但公所發現有些小缺失，經改善後於228連續假期開放使用，公所預定本周五上午10點，舉辦完工啟用典禮。

公所表示，博愛公園位於竹南鎮市區，擁有球場、沙池、溜冰場及兒童遊憩設施，是附近居民重要休憩及運動的場所，許多里民、社團活動也會在此辦理。

2020年底由苗栗縣政府文化觀光局協助提報客委會爭取補助，獲補助2千700萬元，公所自籌300萬元，總工程經費3千萬元，於2021年12月16日開工動土，今年初完工包商申報驗收，原預計農曆春節前夕能開放，但因有部分小缺失改善不及而延宕，直到228連續假期才開放「試用」。

啟用典禮當天將由鎮長方進興主持，邀請客委會主委楊長鎮、縣長鍾東錦、立法委員陳超明與地方民意代表、里長、仕紳及鄉親等共同參與，一同慶祝竹南鎮又新添一處優質的運動場域。