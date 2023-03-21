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桃園蜂農養蜂受寄生蟲害 蜜蜂嚴重折損逾5成
桃園新屋附近養蜂戶受今年年初天氣寒冷及雨季影響，讓預防蜂蟹蟎狀況不利，造成許多蜂農蜜蜂幼蟲生長不全產生損失，不過今年蜂蜜產量是否會減少仍有待評估；桃園市農業局表示，桃園以新屋及觀音狀況最為嚴重，已有專家到場採樣協助蜂農防治及度過難關。
新屋蜂農徐雲貞表示，蜂蟹蟎是一直都存在，不過受天氣影響，讓他們噴灑在蜂箱當中的藥揮發效果不好，才會出現大量的折損。蜂蟹蟎主要會附著在幼蟲身上並吸食他們的體力，因此要孵化成蟲就容易發育不健全，翅膀長不好，無法工作採蜜。
徐雲貞指出，成蜂也會出門採花粉，身上沾附到花上的蜂蟹蟎，再帶蜂箱讓其餘蜜蜂被感染。現階段就是縮短每次投藥時間來降低折損，多加照顧。
新屋區養蜂產銷班長連仁裕表示，去年12月就因氣候開始受蜂蟹蟎影響，他所養的200箱蜂箱就將近有50箱折損，但採不投藥方式，現以自然農法讓身體弱者先被淘汰。
徐雲貞說，今年蜜蜂折損率至少2成以上，不過中南部3月荔枝花開、4至5月龍眼花也將開，目前花期狀況良好，相較去年花開不佳，因此蜂蜜產量是否減少仍有待觀察。加上採蜜期間雨季及天氣也會影響收成，一切都還在觀察中。
農業局表示，目前桃園大溪、龍潭、平鎮、新屋、復興等5區都有成立養蜂班，今年初遇雨季及寒流，導致蜂蟎防治效果欠佳，當蜂蟎入侵寄生蜂箱，幼蜂就無法羽化，甚至死亡。其中新屋、觀音一帶蜂農，損失最為嚴重逾5成。
農業局說，蜂農普遍於每年8至9月開始防治蜂蟹蟎，12月底至1月再次防治，現已請行政院農委會苗栗縣農業改良場養蜂專家協助蜂農防治的相關對策，將持續輔導做好防治，避免蜂蟹蟎持續交叉感染。
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