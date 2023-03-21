桃園蜂農養蜂受寄生蟲害 蜜蜂嚴重折損逾5成

桃園新屋附近養蜂戶受今年年初天氣寒冷及雨季影響，讓預防蜂蟹蟎狀況不利，造成許多蜂農蜜蜂幼蟲生長不全產生損失，不過今年蜂蜜產量是否會減少仍有待評估；桃園市農業局表示，桃園以新屋及觀音狀況最為嚴重，已有專家到場採樣協助蜂農防治及度過難關。

新屋蜂農徐雲貞表示，蜂蟹蟎是一直都存在，不過受天氣影響，讓他們噴灑在蜂箱當中的藥揮發效果不好，才會出現大量的折損。蜂蟹蟎主要會附著在幼蟲身上並吸食他們的體力，因此要孵化成蟲就容易發育不健全，翅膀長不好，無法工作採蜜。

徐雲貞指出，成蜂也會出門採花粉，身上沾附到花上的蜂蟹蟎，再帶蜂箱讓其餘蜜蜂被感染。現階段就是縮短每次投藥時間來降低折損，多加照顧。

新屋區養蜂產銷班長連仁裕表示，去年12月就因氣候開始受蜂蟹蟎影響，他所養的200箱蜂箱就將近有50箱折損，但採不投藥方式，現以自然農法讓身體弱者先被淘汰。

徐雲貞說，今年蜜蜂折損率至少2成以上，不過中南部3月荔枝花開、4至5月龍眼花也將開，目前花期狀況良好，相較去年花開不佳，因此蜂蜜產量是否減少仍有待觀察。加上採蜜期間雨季及天氣也會影響收成，一切都還在觀察中。

農業局表示，目前桃園大溪、龍潭、平鎮、新屋、復興等5區都有成立養蜂班，今年初遇雨季及寒流，導致蜂蟎防治效果欠佳，當蜂蟎入侵寄生蜂箱，幼蜂就無法羽化，甚至死亡。其中新屋、觀音一帶蜂農，損失最為嚴重逾5成。