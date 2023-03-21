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竹市第42處 「浸水楊家古厝」指定為市定古蹟

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府昨開古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，決議將浸水南街楊家古厝指定為市定古蹟「浸水楊家古厝」。圖/新竹市政府提供
新竹市政府昨開古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，決議將浸水南街楊家古厝指定為市定古蹟「浸水楊家古厝」。圖/新竹市政府提供

新竹市政府昨開古蹟歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，經文資委員現勘及開會討論後，決議將浸水南街楊家古厝，指定為市定古蹟「浸水楊家古厝」，成為新竹市第42處古蹟。

市長高虹安表示，「浸水楊家古厝」，是竹市現存少見的三合院型式建築，有十分古老的斗砌磚牆，磚色極美，保存狀況亦佳，建材構築優美，進屋高極為少見，為原浸水聚落內最具特色的古厝，符合古蹟指定基準，委員一致通過指定為本市市定古蹟。

高虹安說，本案產權屬私人所有，土地及建物所有權人均同意指定，許多市民與文史界皆相當關心，市府將廣納各方意見，與各界攜手一同努力創造雙贏。

文化局表示，市府對文資保存全力以赴，未來將以公私協力方式，辦理本案非都市計畫區的容積移轉事宜，若成功將為全台首件案例，率先作為文化資產活化之楷模。

文化局說，竹市是個重視文化發展的城市，至今市府已陸續指定登錄許多古蹟、歷史建築，目前全市共有72處古蹟與歷史建築。市府也持續進行古蹟、歷史建築的修復再利用，包含少年刑務所演武場、南大路警察宿舍、新竹州警務部部長官舍等皆已修復完成並活化再利用，已成為市民假日休閒的新亮點。

文化局提到，「浸水楊家古厝」形制完整，棟架的雕刻、比例及屋脊剪黏裝飾皆相當優美。尤以正堂高聳，格局大氣，壁面尚存對聯、彩繪、剪黏、泥塑等傳統技藝美學，保存狀況佳，且多有落款，值得研究。建物為承重牆硬山擱檁構造，斗砌牆內含土埆在轉角及基礎作法，具當地域構造特色，局部R.C.構造及日治時期磚材，混合不同時期的營造技術。

浸水楊家古厝磨石子柱下方以金瓜柱珠作為裝飾。圖/新竹市政府提供
浸水楊家古厝磨石子柱下方以金瓜柱珠作為裝飾。圖/新竹市政府提供

歷史建築 古蹟 新竹 高虹安

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