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國內外發明展219面金銀銅牌 苗縣長鍾東錦表揚
苗栗縣選手去年國內外發明展，獲得135面金牌、59面銀牌、25面銅牌，表現相當亮麗，為台灣及苗栗爭光，縣長鍾東錦今天表揚他們，期許再接再厲，開拓一片天。
鍾東錦今天在縣府國際會議廳表揚包括「2022第9屆高雄KIDE國際發明暨設計展」、「2022克羅埃西亞INOVA國際發明展」、「2022世界發明簡報技巧競賽」，及「2022印尼世界發明暨科技展」獲獎選手。
其中，育達科技大學在「2022第9屆高雄KIDE國際發明暨設計展」，以結合人工智慧智能系統研發多項創意作品，14組作品中摘下了31面金牌、15面銀牌及14面銅牌，君毅高級中學也與育達科技大學合作聯組苗栗隊，運用AI技術研發，拿下12面金牌、6面銀牌。
仁德醫護管理專科學校在「2022第9屆高雄KIDE國際發明暨設計展」、「2022克羅埃西亞INOVA國際發明展」、「2022世界發明簡報技巧競賽」，憑藉配合醫療輔助、環保科技等主題創意科技延伸，拿下55面金牌、26面銀牌以及10面銅牌；國立聯合大學在專業開發華語遊戲口說學伴機器人獲得金牌。
苗栗在外縣市就學就業的青年成績也相當優異，元培醫事科技大學7面金牌3面銀牌1面銅牌、遠東科技大學5面金牌、慈濟科技大學3面金牌1面銀牌、修平科技大學3面金牌、龍華科技大學1面金牌5面銀牌、大葉大學2面金牌、中華醫事科技大學1面金牌。
今天表揚活動，展示得獎的作品，老師及學生一一解說，鍾東錦體驗水平按摩放鬆器及動態平衡訓練裝置，直呼發明在生活上非常實用，恭喜獲獎選手為台灣、為苗栗爭光，他與有榮焉，希望秉持兼具理論與實務的精神與態度，持續精益求精，提升競爭力，開拓一片天。
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