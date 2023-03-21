快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

竹北民生紓困金E化申請 已12萬人辦理、3月25日截止

中央社／ 新竹縣21日電

新竹縣竹北市分3階段普發市民民生紓困金，每人新台幣6000元，竹北市長鄭朝方今天說，第2階段E化申請將在25日截止，目前已有12萬人申辦，籲民眾盡快辦理響應E化政策。

竹北市公所提供新聞資料指出，公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並規劃採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

鄭朝方今天透過新聞稿表示，在E化申請於18日起至25日開放24小時線上申辦，目前已突破12萬人申請，希望未申請的民眾可盡快辦理。

他說，依照目前公所有限服務量能，民眾若選擇第3階段現金領取方式，可能需排隊2、3小時以上，他不捨民眾排隊等待，仍再次希望民眾以E化方式申請，24小時皆可辦理，且操作順暢線上申辦約2分鐘就完成，很便利。

在「E化申請」期間，鄭朝方表示，市公所也同步在斗崙里集會所設置諮詢及協助申請站，協助不熟悉電腦操作或年長市民辦理線上申請，為民眾排除申請障礙，盡早完成領取紓困金。

因應竹北紓困金發放第3階段為現金領取，鄭朝方說，考量現場動線、安全等細節，今天前往竹北警分局拜訪分局長林明鋒，警方將協助維護發放現場安全。

鄭朝方指出，未來市公所也會陸續推出相關E化市政，讓市民深切感受更快速有效率的市政服務。

鄭朝方 台幣 新竹

延伸閱讀

整理包／3月新制上路！2類人停發快篩 幼兒園不當管教最重罰60萬

勝利國中2期校舍上梁 竹北今年將再動工1國中1國小

壽星5折吃到飽！ 千葉火鍋超強優惠「天使紅蝦」週四限定、竹北改裝出發「獨家贈龍蝦」

竹北發紓困金弱勢族群優先領 鄭朝方：補貼開銷

相關新聞

清明連假台66線警公布管制 匯國1平鎮匝道4月1日封閉改道

今年清明節5天連假將至，桃園市警局平鎮分局今天規畫清明連假交通疏導、管制專案，台66快速道匯入國1平鎮系統交流道南下匝道...

紓解中壢環中東路車潮 桃市交通局最偏心此路口

桃園市中壢區環中東路為連結內壢到中壢的重要道路，為容易塞車的路段，為緩解左轉車輛占用車輛回堵，民代曾建議路口重新配置，市...

新竹市豪車狂增3成 16.5萬輛車牌照稅4月開徵

2023年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅將於4月1日開徵。新竹市政府稅務局今天指出，全市開徵16.5萬輛車、開...

桃園彩色海芋季4月登場 8萬株彩色海芋創歷年之冠

2023桃園彩色海芋季將在4月1日登場，展期維持16天，現場將有8萬株彩色海芋，數量為歷年之冠。活動將以彩色海芋為主軸，...

高虹安要求機關學校停止非必要用水 水資中心開放取水

久旱不雨，新竹水情燈號有可能從藍燈轉為提醒的「綠燈」。新竹市長高虹安說，市持續關注水情變化，已要求各單位機關及所屬學校，...

機捷訊號異常 列車停在中壢段A21至A20站之間

桃園大眾捷運公司表示，機場捷運線今天下午2點36分，A21環北站到A20興南站間，因列車出現異常訊號無法移動，公司緊急啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦