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六都最高！桃園加碼推電動機車3大補助方案 申請量提升4成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園今年度推動「桃汰郎」、「青年輕E購」、「婦幼E騎go」3大電動機車補助專案，市府環保局今天表示，3大專案實施以來，電動機車補助申請案件量提升41%。本報資料照
桃園今年度推動「桃汰郎」、「青年輕E購」、「婦幼E騎go」3大電動機車補助專案，市府環保局今天表示，3大專案實施以來，電動機車補助申請案件量提升41%。本報資料照

桃園今年度推動「桃汰郎」、「青年輕E購」、「婦幼E騎go」3大電動機車補助專案，市府環保局今天在市政會議表示，3大專案實施以來，統計至3月10日，電動機車補助申請案件量提升41%，其中申請「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案補助占總申請量53%，顯示青年和家長響應熱烈，未來盼透過擴大補助，持續增加電動機車占比。

桃園今年首度推出「桃汰郎」電動機車補助方案，納入車齡10年以上的5期機車，最高可補助8000元；而淘汰1到4期機車最高補助9000元，淘汰二行程機車補助最高補助1萬元，若淘汰1到4期或二行程機車還可再加碼8000元；民眾新購電動機車則補助最高4000元。

針對桃園市18歲以上30歲以下青年及育有6歲以下孩童的婦女，市府也加碼提供「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案，給予原車價95折優惠；另中低收入戶及復興區市民可再加碼1萬元，盼降低青年、婦女及偏鄉民眾的購車負擔。

環保局空氣品質保護科長張書豪表示，桃園補助最高金額達3萬9800元，是六都最高，今年2月加碼後，補助申請數從月均180件提高到255件，其中「青年輕E購」及「婦幼E騎go」方案，補助數達總申請案的53%，顯示青年和家長響應熱烈。

張書豪表示，目前桃園市電動機車設籍數約8.9萬輛，目前二行程機車僅剩2.3萬輛，占比1.8%為六都最低，老舊1至4期機車僅剩23.4萬輛，占比為17.8%亦為六都最低；透過各項補助計畫及宣導行銷，市府希望持續減少老舊機車數量，並於今年達到電動機車設籍10萬輛目標，減少1萬350公噸碳排放量。

環保局長陳世偉表示，桃園機車總數已達132萬輛，隨人口成長，桃園機車數量以每年新增2至3萬輛的速度成長，成為影響空氣品質的重要原因之一；今年市府擴大將車齡10年以上的五期機車納入換購補助對象，推估受惠人口可自24萬提升至53萬，減少高汙染潛勢機車比率；這次補助方案期限到明年1月10日，歡迎市民透過線上系統申請。

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