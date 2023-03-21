桃竹1期稻整田完成農灌降低 北水局：穩定供水至5月底

南部水情持續吃緊，桃竹啟動抗旱計畫，水利署北區水資源局今天中午表示，桃園1期稻作已在昨天完成整田，新竹1期稻作整田期亦將在本月25日完成，石門水庫後續農業供灌水量可明顯減少，加上板新供水區改由新店溪（翡翠水庫系統）水源供應80萬噸下，石門水庫供水壓力減輕，預估至5月底可穩定供水。

北區水資局表示，隨著桃園1期稻作整田期結束進入本田期，農業用水量降低，每天可節省5、60萬噸水量，至今天中午，石門水庫蓄水量仍達1.16億噸，較前年乾旱同期蓄水量0.82億噸，仍多出約3200萬噸，水情相對穩定，氣象局預報3月底北部地區降雨機率提高，該局將視水情變化，調控區供水持續穩定。