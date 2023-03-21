桃竹1期稻整田完成農灌降低 北水局：穩定供水至5月底
南部水情持續吃緊，桃竹啟動抗旱計畫，水利署北區水資源局今天中午表示，桃園1期稻作已在昨天完成整田，新竹1期稻作整田期亦將在本月25日完成，石門水庫後續農業供灌水量可明顯減少，加上板新供水區改由新店溪（翡翠水庫系統）水源供應80萬噸下，石門水庫供水壓力減輕，預估至5月底可穩定供水。
北區水資局表示，隨著桃園1期稻作整田期結束進入本田期，農業用水量降低，每天可節省5、60萬噸水量，至今天中午，石門水庫蓄水量仍達1.16億噸，較前年乾旱同期蓄水量0.82億噸，仍多出約3200萬噸，水情相對穩定，氣象局預報3月底北部地區降雨機率提高，該局將視水情變化，調控區供水持續穩定。
目前新竹寶山及寶二水庫總共蓄水量，目前約達1870萬噸，較前年同期蓄水量390萬噸，亦多出約1480萬噸水量，水情亦穩定，最近因為新竹頭前溪水量減少，石門水庫透過桃竹幹管調度支援供水新竹地區每天18萬噸水量，啟用備援水井及整備緊急海淡機組增加水源，竹科園區廠商自主節水5%因應，新竹1期稻作整田期即將完成，氣局預期近期有春雨挹注，該局密切監控水情，採取各項抗旱措施，持續穩定供水。
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