往年報名都秒殺 苗栗客家桐花婚禮324開放網路報名

苗栗縣「客家桐花婚禮」將在3月24日開放網路報名，徵選36對新人參加，這項苗栗的年度盛事已邁入第18年，成為國內深具特色的集團結婚，到去年已為1286對佳偶完成浪漫的終身大事，鑑於過去網路報名幾乎都「秒殺」，縣府歡迎有意參加的新人把握機會，在桐花似雪的迷人氛圍下互許幸福人生。

縣府上午辦記者會為桐花婚禮宣傳，今年婚禮預計4月30日在三義西湖渡假村舉辦，並以「桐心相印」為主題，期盼新人在桐花樹下以心印心，與另一半攜手共度美好未來，縣府將打造浪漫隆重的儀式，用客家人疼惜厚道的心意，賦予這場喜事盛宴傳承的含意。

今年為新人準備的六禮包括「鐵定幸福-桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券（含Rail Bike套票）、「桐愛一生」新婚對戒、「桐心合一」新婚電鍋、「桐享喜悅」陶藝對杯、「恩愛彌堅」手工蠶絲被、「桐之祝福」喜餅禮盒，總價超過1萬3920元，象徵「一生就愛你」，要獻給新人最真摯的祝福。

縣長鍾東錦歡迎新人到苗栗參加桐花婚禮，還提議明年的桐花婚禮應增加未婚男女參與聯誼，讓他們觀摩、感受客家桐花婚禮浪漫氛圍，協助促成一樁樁美事。

文化觀光局長林彥甫表示，桐花婚禮每年報名都秒殺，請新人務必把握報名時間；4、5月間苗栗桐花盛開，更是春遊的最佳時節，縣府及各鄉鎮也規畫多項桐花祭活動，邀民眾來苗栗賞桐，感受客庄多元文化。