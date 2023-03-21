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桃園701B龍岡長庚線公車就醫便利 4月6日起延伸平鎮12站點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園客運701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線，民眾就診回響反應好，4月6日起延伸至平鎮建安宮。圖／桃園市府提供
桃園客運701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線，民眾就診回響反應好，4月6日起延伸至平鎮建安宮。圖／桃園市府提供

桃園市新闢701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線試辦6個月後，市議員舒翠玲與市府交通局、桃園客運人員今天上午在環南路會勘，決定701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線延伸至平鎮建安宮，新增12站點，每天班車往返增為6班次，預定4月6日起開駛，方便擴大平鎮、龍岡地區老齡人口就診。

桃園市政府去年為解決平鎮區大龍岡地區民眾就診需求，由桃園客運新闢701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線試辦6個月，舒翠玲說，過去平鎮、龍岡鄉親前往林口長庚醫院就診非常不便，要搭2趟車約2個多小時時間，去年爭取市府增闢701B公車專線，路線單純，行車時間縮短1小時，民眾回響很大、很好，希望維持下去。

桃客最近檢討701B線運量，引起平鎮區建安、東安4個長里和居民關心，向舒翠玲陳情延伸701B線，舒翠玲與市府交通局、桃客現場會勘決定，701B龍岡至林口長庚醫院路線，延伸至平鎮建安宮，再新增12站點，班車往返由4班次增至6班次，方便平鎮、龍岡地區民眾前往林口長庚醫院就醫。

舒翠玲表示，701B龍岡至林口長庚醫院線受平鎮龍岡民眾很大回響，由於平東路一帶人口多、老年人口也多，有就診需求，地方希望將701B線延伸至平鎮建安宮，在環南路等路增加12站點，嘉惠平鎮、龍岡地就醫民眾，班車時間提早，方便眾看診，請地方鄉親多多搭乘就醫。

桃園市議員舒翠玲（左一）與市府、桃客會勘決定701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線，延伸至平鎮建安宮，4月6日起開駛。記者曾增勳／攝影
桃園市議員舒翠玲（左一）與市府、桃客會勘決定701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線，延伸至平鎮建安宮，4月6日起開駛。記者曾增勳／攝影
桃園市議員舒翠玲（左）與市府、桃客會勘決定701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線，延伸至平鎮建安宮，4月6日起開駛。記者曾增勳／攝影
桃園市議員舒翠玲（左）與市府、桃客會勘決定701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線，延伸至平鎮建安宮，4月6日起開駛。記者曾增勳／攝影

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