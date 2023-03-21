新竹芎林農會致力減碳 更獲全國農會首個溫室氣體查證合格

為達到國際2050淨零碳排目標及聯合國永續發展目標（SDGs），芎林鄉農會率全國302家農會之先，辦理「溫室氣體查證」工作並通過第三方機構認證，象徵芎林農會邁入淨零轉型的里程碑，透過掌握產品製造過程的二氧化碳排放量，逐步降低排放。

芎林鄉農會總幹事林冠伶表示，淨零碳排已是目前趨勢，芎林農會在協助農會做電商、行銷的廠商家園網的鼓勵之下，投入溫室氣體盤查工作，經由掌握農會各個空間所使用的冷氣、電冰箱，及運送車輛的冷媒，獲得農會實際碳排量。

林冠伶指出，為了獲得這些數據，不僅要安排人力將這些使用的電器用品型號一一記錄，並找出憑證列表，還必須以係數計算使用多少電力，還有油料等，就連農會全體職員的上班天數、時數，以及使用的交通工具、通勤距離等，也須列入計算，才能獲得實際碳排量。

芎林鄉農會經由台灣商品檢測驗證中心認證，針對農會主要業務，包含農產品直銷中心、農產品推廣中心、田媽媽教育推廣、穀物穀倉乾燥及金融存放款，辦理溫室氣體查證工作，查證結果符合國際標準ISO 14064-1規範。

經濟部標準檢驗局長謝翰章表示，二氧化碳的盤查是採取科學的方法查證，例如在產品製造的過程使用多少電力、原料生產是否會排出二氧化碳等，必須先盤查、計算碳排量，如此就有基準值，才知道要如何去降低排放量。

新竹縣長楊文科表示，2050淨零碳排已成為國際主流趨勢，樂見芎林鄉農會作為示範，率先取得溫室氣體盤查報告書查證合格，也鼓勵企業、團體等，共同響應，全民共同減碳、環境永續發展。

新竹縣府農業處樂見農會通過溫室氣體查證，芎林鄉農會未來將持續與家園網的減碳專家團隊合作，辦理盤查實務訓練課程，期望能鼓勵其他農會深入了解溫室氣體盤查技術，共同達成台灣2050淨零碳排的國際承諾與標準。